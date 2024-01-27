秦始皇陵「第一陪葬墓」挖掘完成　運棺四輪獨輈車面世！墓主成謎

1974年發現兵馬俑以來，秦始皇陵的考古一直是舉世關注。日前號稱「帝國第一陪葬墓」的高級貴族陪葬墓已經基本完成挖掘，其中墓道中的「四輪獨輈車」是目前考古所發現的唯一一輛埋藏於墓中的四輪車實物，整體設置見證陵園制度的重要變遷。



不過，這個第一陪葬墓的墓主身份仍舊成謎，官方仍未宣布任何關於墓主人身分的具體消息。能確定地是，1號陪葬墓因墓主等級極高，而1號墓的發掘，是研究戰國晚期乃至於秦時期的政治制度、喪葬制度、社會生活和文化交流的一個絕佳的範本。



據陝西省文物局微信公眾號26日消息，2013年開始，秦始皇帝陵博物院對秦陵外城西側約440公尺處的「QLCM1」墓（簡稱1號墓）進行持續發掘，目前已經基本完成了墓道、墓室和3座車馬陪葬坑的發掘。

考古發現，墓室中心棺槨塌陷、朽壞嚴重，遺蹟堆積厚約20至40釐米。初步判斷，有兩槨兩棺。人骨殘留較少，可見頭向朝南，直肢葬。考古人員將主棺槨整體打包提取到實驗室，搭建了室內考古發掘平台，正在進行室內清理。

消息指出，1號墓為一座大型「中」字形豎穴土壙木槨墓，是目前已發掘的規模最大、等級最高、保存最好的秦代高等級貴族墓葬，填補了秦代高等級貴族墓葬考古的空白。

考古人員將主棺槨整體打包提取到實驗室，搭建了室內考古發掘平台，正在進行室內清理。（人民網）

埋藏於墓中的四輪車：或為下葬時運輸棺柩的載柩車

1號墓位於秦始皇帝陵園外城西側約440公尺處。從高處向下看呈現「中」字形，坐南朝北，由南、北墓道與墓室三部分組成。墓道兩側有三座車馬陪葬坑。墓葬南側、西側有壕溝環繞；北側為斷崖；東側為古河床，形成相對獨立的墓園。

此次，出土文物包括首次面世的黃金舞袖俑和墓道中的四輪獨輈車。該獨輈車在北墓道挖掘，北墓道直通墓底，为主墓道。木車遺跡保存完整。木車總長約7.2米，上帶有完整方形彩繪車蓋，東西寬2.6米，南北長4.2米，紅色鮮艷，保存完好，已清理出銅質蓋弓帽19個，均套於蓋弓上，蓋弓遺跡保存較好；車蓋下壓有方形木架，當為車輿。上有曲尺形、圓柱形銅構件。車輿兩側共有4個車輪，附有大型銅質車軎。車衡與車轅十字相交，衡上有兩個車軛，均保存完整。

四輪獨輈車是目前經考古發現唯一一輛埋藏於墓中的四輪車實物，考古專家初步判斷，它與棺柩下葬形式密切相關，或為下葬時運輸棺柩的載柩車，在當時屬於一種非常少見的喪葬現象。

而1號墓出土大量陶器、銅器、玉器、鐵器以及金銀質地的小型明器，包含編鐘、金銀駱駝、帶廓銅弩機、小型金屬俑等，而小型金屬俑的立體造型藝術。

據秦始皇帝陵博物院，從2011年開始，秦始皇帝陵博物院對秦陵外城西側展開詳細的考古勘探工作，面積約50餘萬平方米，發現9座大、中型墓葬，整齊有序，呈東西一字排列。2013年就開始進行其中的1號墓考古挖掘，但因為北墓道跟陪葬坑的土地租賃存在糾紛，一直無法挖掘，直到2021年才解決這一難題，使墓葬得以完整進行考古工作。