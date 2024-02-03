立春8大禁忌逐個數　不宜剪頭髮有原因　做錯1件事恐影響全年運勢

2月4日將迎來二十四節氣中的「立春」，清水孟國際塔羅小孟老師於FB提醒，8個禁忌千萬不能觸犯，尤其不可以看病會觸霉頭，一整年都沒有好運氣。



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1.出嫁的女子最好不要回娘家：

立春是一年開始最重要的一天，這天回媽媽家會把婆家的好運氣帶回娘家，影響婆家的運勢，且春歸娘家，有再嫁人的意思。

2.不宜搬家：

立春是新舊能量的交接之日，所以不可搬家，以免破壞能量。

3.不可與人吵架、爭執：

和人起爭執會破壞立春的好運，且會影響一整年，所以盡量以和為貴。

4.不理髮：

古時認為頭髮就如同大地的草木一樣，在草木正要萌芽的時候將其剪去，會影響生長，所以不該在立春萌芽之日剪頭髮，否則會不吉利。

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5.不看病：

古代認為立春是好節日，在這時若看病會觸霉頭，一整年都沒有好運氣。

6.不可躺著：

春暖之日陽氣正要興起，氣溫開始回升的時候，要養成活動筋骨習慣，促進血液循環，才能保持身體健康。

7.不可劇烈運動：

立春是一年的開始，正是開始養生的時刻，若太過激烈運動，會損耗陽氣，對養生不利。

8.不可沉迷遊戲與追劇：

一年之計在於春，在一年的剛開始別只顧著玩樂，或者追逐戲劇，不懂得開始為這一年打拚，將會沒辦法成就大事。

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