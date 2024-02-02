春節｜廣州推238場活動賀新年　特色文博展演民俗體驗促文旅消費

新春將至，廣州市開發區、黃埔區以「年味最廣州 潮玩到黃埔——玩轉最in黃埔年」為主題，重磅推出238場活動，包括迎春花市、文娛展演、民俗傳播、非遺體驗、鄉村旅行等。一系列文化活動圍繞慶新年、賀新春，打造平安祥和、歡樂喜慶、年味十足的春節盛宴，讓留在黃埔過年的街坊在「家門口」過上喜氣洋洋、張燈結彩的「幸福年」。



就近體驗「花樣」綠美黃埔

廣州過年，黃埔看花。自1月20日起，黃埔迎春花市活動陸續開展，以傳統花市、非遺民俗展示、節慶文化活動相結合的方式，滿足市民和遊客賞花購花、慶賀新春的需求。

據介紹，今年的黃埔迎春花市將延續「3+N」模式，形成花市聯展會：2月5日至9日同步舉辦三大花市會場，主會場設在海絲城黃埔公園，分會場設在科學城綠軸廣場、知識城開放一路；同時，各街鎮將設置鮮花售賣點，方便市民在「家門口」賞花購花。

來黃埔過年，開啟「吃喝遊逛娛」歡樂模式。2月1日至2月5日，黃埔區還將在保稅區紅酒街舉行紅酒文化街「花展+紅酒文化」嘉年華。紅酒文化街位於地鐵五號線保盈大道附近，作為地鐵新線站點，保盈大道站所有閘機均具備人臉識別功能，市民可以解鎖「刷臉乘地鐵」逛花街的新方式，體驗別具一格的科技範。

位於紅酒文化街的國內首家跨國電商極速配送保稅直購店（羊城晚報）

位於紅酒文化街的國內首家跨境電商「極速配送保稅直購店」目前已上架近500種保稅商品，「前店後倉」的運作模式可實現最快10分鐘配送。市民可體驗一站式賞花、購物、品酒，充分感受「保稅+」消費新業態，還可就近體驗古鋼琴文化和扶胥古運河海絲文化。

來一場年味濃濃的鄉村休閑之旅，感受黃埔「向往的生活」。1月27日至2月8日，長嶺現代農業公園、逕下村等地將舉辦新春年貨節等活動，遊客可以打卡美麗鄉村，品鑒「黃埔紅」紅茶、蘿崗甜橙等特色農產品，體驗科技與農文旅交深度融合的鄉村休閑。

迎接「家門口」的文博盛典

近日，位於黃埔區長洲島的黃埔軍校主題文旅街區盛大開業，歷時300多天打造的大型光影沉浸式舞台劇《黃埔！黃埔！》也在該街區劇場首次試演。通過7位先烈英勇頑強、可歌可泣的熱血故事，帶領觀眾穿越軍校百年時空，重溫激情燃燒的崢嶸歲月。

黃埔區全新打造黃埔軍校主題文旅街區，深入闡釋其豐富內涵，挖掘其時代價值，激活文旅融合新活力。在這裏，遊客除了體驗原汁原味的軍事文化之旅，還可探訪深井燒鵝博物館、得勝樓，品嘗傳統特色美食，為春節期間遊客「打卡」廣州文旅再添新地標。

此外，廣州海事博物館等將舉辦「七海揚帆——唐宋時期的廣州與海上絲綢之路」展覽等活動，再現千年海絲繁榮盛況。

大型光影沉浸式舞台劇《黃埔！黃埔！》（羊城晚報）

潮玩活動年味濃，熱熱鬧鬧過大年

2月2日小年夜，廣州開發區、黃埔區每年慰問留區過年職工迎新春系列活動的重頭戲——「千人餃子宴、萬人大盆菜」將舉辦，「職工春晚」精彩上演。活動設置主會場和若干企業分會場，以「線上+線下」的形式，邀請上萬名留穗職工一起吃盆菜、包餃子，看節目、抽大獎，熱熱鬧鬧過小年。

「家門口」的惠民活動精彩不斷。1月24日至3月18日期間，該區舉辦黃埔區首屆園區藝術節、長洲島草地音樂會、「埔閱萬家」成果展等百餘場活動，還有家門口紅紅火火、年味濃的「村晚」；多個大型商場開展佳節好物惠萬民活動，例如在蘿崗萬達廣場舉辦「最美全家福」拍攝領取禮品等活動，讓居民實現過好歡樂、實惠的新年願景。

深井燒鵝博物館（羊城晚報）

備受期待的第17屆廣州民俗文化節暨黃埔「波羅誕」千年廟會將於3月20日至22日舉辦，開展「揚帆起航」等十多項活動，預計可以吸引25萬人參加。不僅有「五子朝王」等大氣磅礴的傳統活動，還有文創集市、網紅打卡裝置等線上線下非遺新體驗，更有夜場liveshow（灣區之夜）、「對外文化和旅遊貿易促進論壇」等盛大活動。

「我們通過組織開展人民群眾喜聞樂見的文藝活動，將文藝演出送到百姓家門口，更把新年祝福送到群眾心坎裏，一場場別具一格的新春活動，讓留埔居民踏踏實實過好有聲有色、妙趣橫生的『幸福年』，迎接龍年新春的到來。」廣州開發區、黃埔區相關負責人說。