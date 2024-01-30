廣州有得玩雪？逾3千公里｢北雪南調｣　哈爾濱市民冷鏈發送三車雪

素有「冰城」之稱的哈爾濱，今冬憑藉獨寵「南方小土豆」而順利「出圈」，旅遊熱度持續高企。近日，為滿足南方人看雪及打雪仗的心願，有哈爾濱市民用三輛冷藏車裝滿雪發往廣州，令不少網民直呼「這是北雪南調」。



周日（28日），三輛裝滿雪的冷藏車，從哈爾濱郊區出發往廣州，車身上還掛着「約個雪仗？南方朋友等我！」的宣傳字樣。

活動組織者表示，聽聞廣東人幾乎沒有看到過大雪、沒打過雪仗、沒堆過雪人，「主要是想讓南方的朋友們體驗玩雪的快樂。」

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三輛冷藏車預計行駛5天後抵達廣州，活動組織者還稱，除了體驗玩雪，這亦是一次極寒倉儲運輸的測試，行程合共3300多公里，「這趟旅程可以說是前無古人，後無來者。」

網民點睇：

「這是『北雪南調』啊。」

「好奇廣州用啥回禮？房東的鑰匙串嗎？」

「不能調多一些製雪機麽？非要原汁原味。」

「測試成功，松花江的魚就可以上廣州的餐桌了，不好嗎？」

「返回北方的時候，別忘了帶三車海水回去，讓北方的小朋友也感受一下海的味道。」

