15萬盆山東菏澤牡丹將亮相廣州年花市場　業者：市場年年供不應求

巨幅工筆牡丹畫《盛世中華》、曹縣江米人《牡丹仙子》、牡丹刻瓷、牡丹花蕊茶⋯⋯1月28日，「好客山東 好品山東」牡丹主題推介會在廣州舉行。此次推介活動集中展示「菏澤牡丹」品牌建設成果，舉行廣州—菏澤牡丹產業合作項目簽約儀式。



記者在推介會上獲悉，今年大約有15萬盆菏澤牡丹於農歷臘月二十五前後亮相廣州年宵花市場。廣東、山東兩地以花為「橋」，以文化為媒，打響「好客山東，好吃廣東」文旅宣傳。

一座是牡丹之都，一座是四季花城，山東菏澤與廣東廣州雖相隔千裏，但兩地早已因花結緣、情誼相融。菏澤市人民政府副市長張鵬介紹，自古以來，菏澤就有「下廣」催花的傳統，數以萬計的菏澤牡丹在廣州獲得「第二青春」。1789年，歐洲大陸開出的第一批牡丹花，正是經廣州引種的菏澤牡丹，兩地的經貿交流淵源深厚。

近年來，隨著交通的發展和催花技術的進步，催花從業人員越來越多，催花已經成為菏澤廣大花農的致富路。廣州德鑫農業發展有限公司經理徐修法對此深有感觸。徐修法是山東菏澤人，在廣州從事牡丹銷售、種植技術推廣等相關花卉苗木產業20年。「在菏澤，從事牡丹種植、經營銷售的村民眾多，牡丹已成為富民強村和助力鄉村振興的大產業。廣州是花城，更是經濟發達城市，市民對牡丹花的喜愛程度越來越高，我希望能在南粵大地將來自我家鄉的牡丹花宣傳好。」

在廣州春節花卉市場，90%的牡丹來自菏澤，年年供不應求。（羊城晚報）

菏澤市牡丹發展服務中心主任陶福占介紹，廣州是國際綜合交通樞紐，從這裏可以輻射到世界各地，因此菏澤花農都愛到廣州催花、賣花。「今年將有約15萬盆菏澤牡丹在農歷臘月二十五前後亮相廣州年宵花市場，希望菏澤牡丹能走進更多廣州市民家裏，飄香龍年春節。」

文旅交融風帆勁，千里花開綻芳華。推介會現場還舉行了廣州—菏澤牡丹產業合作項目簽約儀式，廣州市白雲山風景名勝區管理局與菏澤市牡丹發展服務中心、廣東省山東菏澤商會與菏澤市水務集團等單位分別簽約。廣州市政府副秘書長謝偉光介紹，在廣州春節花卉市場，90%的牡丹來自菏澤，年年供不應求。謝偉光表示，希望以牡丹專題推介會為新的起點，和菏澤攜手推進「牡丹搭台、經濟唱戲」，在資源共享、客源互促、優勢互補上做足做好文章，不斷推進文旅行業高質量合作、商貿經濟高質量發展。

此次廣東與山東文旅聯手，山東將牡丹引入廣州花市，粵菜魯菜作為中國四大菜系中著名的兩大菜系，也展開「聯姻」。近期，廣東文旅向全國遊客發出邀請，「請來廣東過大年！」借此次粵魯兩地聯手之機，廣東邀請山東及北方遊客到廣東過大年、品粵菜，兩地共同打響「好客山東，好吃廣東」的品牌。