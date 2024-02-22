｢舞動中國龍｣大巡遊活動元宵節將亮相惠州　集中展現非遺保護成果

2月23日至24日，「舞動中國龍」——龍舞大巡遊全國主會場活動將在廣東省惠州市舉辦。活動由文化和旅遊部非物質文化遺產司、廣東省文化和旅遊廳、惠州市人民政府共同主辦，由惠州市文化廣電旅遊體育局承辦。



2月19日下午，媒體通氣會在廣州市召開，廣東省文化和旅遊廳、惠州市人民政府相關負責同志出席通氣會，介紹活動籌備等相關情況，並回答記者提問。

據瞭解，2024年春節期間，文化和旅遊部非物質文化遺產司發動各地廣泛開展「舞動中國龍」——龍舞大巡遊活動，據初步統計，各地舉辦龍舞項目傳承實踐和宣傳展示活動近300場。

其中，在廣東惠州舉辦的「舞動中國龍」——龍舞大巡遊全國主會場活動，主要有兩項重點內容，分別是「舞動中國龍」——龍舞大巡遊和「多彩非遺鬧元宵」展演。

活動宣傳海報 （羊城晚報）

巡遊全程3.6公里，共1200餘人參加

「舞動中國龍」——龍舞大巡遊將於2月24日（正月十五）上午舉行，巡遊隊伍共五大方陣，彙集12個省（區、市）共18個龍舞類國家級非遺代表性項目，香港、澳門2支龍舞獅舞隊伍，以及廣東省內31個非遺項目組成的特色隊伍參加。

巡遊全程總計3.6公里，共有71位非遺代表性傳承人在內的1200餘人參加。為保證廣大觀眾朋友擁有最佳觀看體驗，活動組精心設計本次巡遊線路，線路由惠州市體育館起，跨東江，過朝京門，經平湖門，最終到達圓通橋，充分展現惠州極具代表性的歷史人文景觀。

在巡遊線路中，朝京門、平湖門均有定點演出，給各巡遊隊伍預留出充分的展示空間，也讓市民遊客一次看個過癮。「多彩非遺鬧元宵」展演將於2月23日（正月十四）晚在惠州市惠城區中心體育廣場舉辦。

龍舞大巡遊全國主會場活動將在廣東省惠州市舉辦。（羊城晚報）

演出邀請銅梁龍舞、長興百葉龍、曲周龍燈、板板龍燈等部分省市特色龍舞類非遺代表性項目，以及廣東的普甯英歌、惠東漁歌等國家級非遺代表性項目進行展演，為廣大觀眾奉上一場共賞「一夜魚龍舞」的中國式浪漫。

突出龍年主題，刻畫集體記憶

本次活動突出龍年主題，集中展示龍舞類非遺代表性項目，彰顯中華民族自強不息、奮發進取的精神血脈。12個省（區、市）龍舞類非遺項目齊聚廣東，全面展示全國各地龍舞項目特色、彰顯非遺獨特魅力，集中展現龍舞類非遺項目保護成果。

主辦方介紹，本次活動搭建龍舞類非遺項目展示、交流、弘揚的平台，更刻畫了「歡歡喜喜過大年」的集體記憶。主會場活動邀請了71位非遺代表性傳承人參加，促進交流交往，進一步增強非遺傳承實踐活力。

龍舞是群眾直接參與、全民歡樂的集體協作項目，每支舞龍隊伍少則10來位、多則50位，甚至有成百上千位舞龍傳承人，還有更多甘於幕後的紮龍、教舞等民間匠人。每一個舞龍項目、每一個舞龍動作，都記錄著家庭、社會的集體歡騰與喜悅。

據悉，在龍年春節期間，廣東省也開展了「請到廣東過大年」系列活動，共推出了500多場非遺相關的活動，獨特的年味吸引了一波又一波遊客前來體驗，極大豐富了人民群眾春節文化生活。