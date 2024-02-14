南京一動物園新春舞龍爆紅　遊客扮動物親自落場表演嘆意猶未盡

遊客到景區、動物園、遊樂場玩樂時，不時都會欣賞表演，但江蘇南京市紅山森林動物園，近日就邀請遊客穿上各式各樣的服裝，親身落場表演舞龍。



《九派新聞》報道，不少遊客穿著各式各樣的玩偶服裝，扮成火烈鳥、長頸鹿等各種動物，分別手持龍頭、龍身、寶珠，舞龍時，龍跟著繡球做各種動作。

家住武漢的金女士日前為家人報名參加紅山森林動物園大年初一的舞龍活動，「在動物園舞龍很有意思，我媽媽扮的是野豬，小姨扮成了環尾狐猴。家人們都很開心，有類似活動還想參加」。

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《揚子晚報》報道，現場遊客方先生稱，初一已經舞過一次龍頭，覺得不過癮，於是再來舞龍尾，「舞龍既是釋放自我的遊戲，又需要團隊配合，才能龍隨心走，縱橫四海」。

園方介紹，舞龍活動從大年初一開始，一直持續到大年初八，每天上午10時和下午2時各有一場，每場舞龍活動招募20人。動物園工作人員稱，目前園方公眾號預約窗口已關閉，有意向的遊客可選擇來電預約或到場咨詢。

網民睇法：

不走尋常路的動物園，有趣又有愛！

拒絕動物表演，所以遊客自己表演

這樣的活動很好玩很有意義啊

建議全國動物園推廣

這些「動物」可真是妙趣橫生，動物園的新玩法真是別出心裁啊！

