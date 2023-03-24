嚇死！80歲阿嫲站樹上5小時　原來偷摘樹果　兒子：她舞龍都可以

河南一名高齡80多歲的老奶奶，為了偷摘榔榆（榆樹果實），搬了一把梯子爬上了比電線桿還高的榆樹上，不論兒子在地面上如何呼喊，她都恍若未聞，在樹上一待便是5個多小時，讓底下的人都捏了一把冷汗。



從影片中可以看到，老奶奶攀爬的樹比旁邊的電線桿還高，老奶奶的兒子接受採訪時回應，平時母親的身體還算硬朗，連舞龍舞獅都可以，除此之外爬樹也是她的一大興趣，但家人擔心她沒站穩發生危險，平時都不讓她出去爬，直到這天他聽到鄰居說，自己的媽媽向人借了梯子，趕緊跑到事發地後才看到這一幕。

乍看還以為有人吊樹上 點圖了解更多：

+ 9

老奶奶的兒子表示，母親從早上9點就上樹，一直待到下午2點，好在人沒什麼大礙，以後會再多注意她的行為，也會請鄰居不要借再她梯子了。

榆樹一般在每年4、5月開花，花期只有短短10到15天，榔榆是榆樹結出的果實，因形狀如銅錢固得美名「搖錢樹」，榆樹的莖、葉可止痛，樹皮加水煎服後，可以解毒消腫、止血，因此吸引不少老年人爬樹偷摘。

延伸閱讀：

68歲奶奶網戀陸「霸道總裁」演員 狂刷13萬禮物每天上街撿垃圾也甘願

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】