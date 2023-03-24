嚇死！80歲阿嫲站樹上5小時 原來偷摘樹果 兒子：她舞龍都可以
撰文：中天新聞網
出版：更新：
河南一名高齡80多歲的老奶奶，為了偷摘榔榆（榆樹果實），搬了一把梯子爬上了比電線桿還高的榆樹上，不論兒子在地面上如何呼喊，她都恍若未聞，在樹上一待便是5個多小時，讓底下的人都捏了一把冷汗。
從影片中可以看到，老奶奶攀爬的樹比旁邊的電線桿還高，老奶奶的兒子接受採訪時回應，平時母親的身體還算硬朗，連舞龍舞獅都可以，除此之外爬樹也是她的一大興趣，但家人擔心她沒站穩發生危險，平時都不讓她出去爬，直到這天他聽到鄰居說，自己的媽媽向人借了梯子，趕緊跑到事發地後才看到這一幕。
乍看還以為有人吊樹上 點圖了解更多：
+9
老奶奶的兒子表示，母親從早上9點就上樹，一直待到下午2點，好在人沒什麼大礙，以後會再多注意她的行為，也會請鄰居不要借再她梯子了。
榆樹一般在每年4、5月開花，花期只有短短10到15天，榔榆是榆樹結出的果實，因形狀如銅錢固得美名「搖錢樹」，榆樹的莖、葉可止痛，樹皮加水煎服後，可以解毒消腫、止血，因此吸引不少老年人爬樹偷摘。
是人扮的？河北動物園驚見黑猩猩用兩隻腳疾走 步姿像極人類街市大媽「嘴剝毛豆蠶豆」影片瘋傳 街坊幫口：不在嘴裏停留多久動物園驚見「千與千尋無臉男」詭異吃生果 專家：牠還會飛！街頭MMA｜上海女狂毆司機 抄長櫈連環扑頭 高呼：我男友是公安細思極恐！攤位遊戲贏玩具熊給姪女玩 剪開竟見內藏偷拍鏡頭重慶魚塘「10000公斤活魚一夜消失」 翌日驚見深不見底神秘黑洞「海洋館」竟是1間房放幾個魚缸 還有隻羊駝 媽媽：不如去街市浙江漁夫撈到1米長極瀕危江豚 放生後竟游回來「表示謝意」
延伸閱讀：
68歲奶奶網戀陸「霸道總裁」演員 狂刷13萬禮物每天上街撿垃圾也甘願
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】