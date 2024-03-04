廣州動物園舉辦第十一個「世界野生動植物日」活動　感受生態之美

舞台劇《你好，丹頂鶴！》中丹頂鶴高亢鳴叫，動物園的鸚鵡們「熱情回應」；小小宣講員講述動物保護故事，大象在旁「悄悄探頭」；動物標本「小天使」降臨，再現自然世界的異彩紛呈……廣州動物園內一幕幕人與自然和諧相處的生動場景，無一不展示著人們保護野生動植物的堅定信念。



2024年3月3日是第十一個「世界野生動植物日」。為增強公眾野生動植物保護意識，3月3日，廣東省暨廣州市「世界野生動植物日」活動在廣州動物園舉行。活動由廣東省林業局、廣州市林業和園林局主辦，以「構建野生動植物智慧保護體系」為主題，通過野生動植物標本展、科普講座和生態保護體驗等形式，帶領公眾領略生態之美。

廣州動物園舉辦第十一個「世界野生動植物日」活動。（羊城晚報）

感受生態之美，構建野生動植物智慧保護體系

威風凜凜的東北虎、近3米長的眼鏡王蛇、淩空飛翔的各種鳥類……現場展示的野生動植物標本栩栩如生，形態特徵清晰可見，一一講述著動物世界的傳奇故事；而動物拼圖、動物知識卡認讀、集章打卡等知識互動攤位，則讓市民遊客在遊戲中充分瞭解野生動植物知識。

「我在這裡認識了丹頂鶴、金剛鸚鵡等等。」8歲的陳姝羽一早便樂此不疲地在穿梭在各個互動攤位之間。父親陳先生表示，廣州動物園「世界野生動植物日」活動形式新穎、互動環節具有吸引力，能夠培養孩子們親近自然、愛護自然的理念。「我以後還想來動物園，這裡有很多動物，我想和它們進一步成為夥伴」小靜姝笑著說道。

廣州動物園科普教育部部長黃志宏博士表示，野生動植物救護離大家的生活其實並不遙遠：「廣州動物園有4000餘隻野生動物，每一種都是野生動物的代言人。我們希望呈現真實的動物野外棲息環境、生存狀況，通過開展一系列科普活動，讓遊客們充分瞭解野生動植物，更好地宣傳動物保護知識。」

黃志宏介紹道，活動當天還設有廣州市動植物圖片展及保護知識展覽，展示廣州市本土動植物資源，宣傳最新法規政策；並開展了野生動植物「空天地」一體化智慧監測系統講座，細緻展現數字化智慧系統在廣州市野生動植物保護方面的作用。

爭做「野保衛士」，積極傳播科學保護理念

2021年，廣州動物園成功舉辦首屆「一圖一故事 野保小衛士」比賽。三年間，該項賽事吸引了超過300所中小學組織學生參加，1189名老師參與了指導工作，廣州市11個區的學校均有投稿。如今，第四屆野保小衛士比賽如約而至，鼓勵在校中小學生分享保護野生動物的真實經歷，積極傳播科學的保護理念。

活動現場邀請劉慶朗、甘彤兩位第三屆「十佳野保小衛士」講述動物保護的親身經歷，用自己的力量號召更多人關愛、保護野生動物。廣州市第三中學的劉慶朗講述了他從觀鳥到拍鳥、再到用畫筆記錄鳥的故事，用自己的行動為更多的人科普鳥類的重要性。廣州市第十六中的甘彤從3歲開始就對大象產生了濃厚的興趣，後來成為動物園裡的小小宣講員，為市民遊客講述大象的科普故事。

「所有的動植物都是我們地球大家庭的一員，我希望所有人都能珍視野生動植物。」甘彤9歲便開始進行動物保護科普，5年來她自製道具展示象牙買賣的危害，還嘗試通過轉變敘述視角以增加宣講的吸引力。「我會繼續發動身邊的同學、家人一同投身動物保護中。每個人力量微小，但彙聚起來就是強大的力量。」她說道。

今年3月，廣州動物園計劃前往廣州市水生野生動物保護基地、廣州市野生動物救護中心及雲溪植物園等地，組織觀鳥、生態治理、生態保護恢復和野生動植物救助知識科普等生態學習參觀活動，引導公眾積極參與野生動植物保護行動。