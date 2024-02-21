動物園動物集體｢胖炸｣？遊客睇到笑翻　官方：過冬需儲存充足脂肪

《上游新聞》報道，近日，有遊客在山東威海某動物園遊覽時，看到許多動物集體「胖炸」，令他笑翻發帖表示「這個動物園很危險，全部都是煤氣罐罐」。貼文在內媒網絡熱轉引發討論。對此，園區官方表示，動物過冬需要儲存充足脂肪幫助禦寒，夏天會有所調整。



該網民發帖表示，在山東威海西霞口神雕山野生動物世界遊覽時，看到許多動物都被喂的圓滾滾的，「從來沒見過鬣狗都能胖成這樣的」。相關圖片中，包括鱷魚、鬣狗、老虎、小浣熊等動物，看上去都很胖。

相關貼文在網絡引發討論：

這鱷魚還能死亡翻滾嗎？



動物：這一天，啥也沒做，還挺累



這樣真的好嗎？真為這些動物的健康擔憂



煤氣罐罐訓練基地



這個老虎，哈哈哈哈胖的跟貓咪似的



省的整瘦了你們說動物園虐待動物



2月19日，神雕山野生動物世界工作人員回應表示，園內動物看著很胖有多種原因，「動物過冬需要充足的脂肪，有這種本能，所以冬天會吃得多一些。我們也會在冬天給動物們加強食物營養，幫助禦寒。」

工作人員表示，由於動物園所處位置三面環海，海風較大，氣溫偏低，體感溫度也比較低，動物在冬天皮毛也比夏天更厚重蓬鬆，看起來會胖一些，「夏天的時候少吃一些，體型也會瘦下來」。對於投餵問題，工作人員表示，園區有投餵互動項目，但大部分的動物是明令禁止投餵的。

據介紹，神雕山野生動物世界目前擁有國家一、二類保護動物150多種，全區占地3800畝，辟有猛獸區、草食動物區、海洋動物區、非洲動物區、熊樂園、百鳥園、猛禽園、猩猩園、豹狼山、猴子山、金絲猴館、熊貓館等動物棲息地，是全國最大的、風格最獨特的海岸野生動物自然保護區。