圓明園十二生肖獸首亮相珠海博物館　遊客讚細節精細纖毫畢現

3月5日，圓明園獸首暨海外回流文物特展在珠海博物館開幕，受到觀眾熱捧，近3000人觀看了此次展覽。他們駐足於獸首前，被文物的精緻細節所折服。



此次展覽展出清代圓明園海晏堂十二生肖獸首之牛首、虎首、猴首、豬首（3月5日——4月6日期間展出文物原件，4月7日至6月2日期間展出文物仿製件），和鼠首、兔首、馬首（為文物仿製件）。同場還展出了一批西周、戰國時期的珍貴青銅器，均為原件。

十二獸首，原是圓明園西洋樓海晏堂前的水力鐘噴泉部件。它將東方的時辰和生肖，與西方的噴泉和計時相結合，是中西方文化的完美交融，是藝術與科技的深度結合。但列強東顧，屈辱和苦難隨之而來。百餘年來，十二獸首天涯四散、顛沛流離。

多年來，在各界力量的共同努力下，圓明園十二生肖獸首目前已先後有牛首、猴首、虎首、豬首、馬首、鼠首、兔首七尊獸首銅像，經由不同方式回歸祖國。另外龍首、蛇首、羊首、雞首、狗首五尊獸首銅像，至今下落不明。

圓明園十二生肖獸首之豬首。（羊城晚報）

在展覽現場，觀眾們紛紛圍繞展品拍照留念，博物館人來人往，頗為熱鬧。珠海市第三中學的高二學生黃同學表示，得知有此展覽，班主任特意帶領他們前來觀展，以增強同學們的人文素養。珠海市民潘女士稱，能在珠海目睹文物感到非常高興，「和家人一同觀賞，收穫頗豐。這些藝術品精美絕倫，令人歎為觀止。」