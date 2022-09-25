5件圓明園十二生肖獸首在滬展出　40餘國寶海外回流重逢憶盛世

9月26日，包括圓明園海晏堂5件十二生肖青銅獸首在內的一系列海外回流珍貴文物在上海閔行展出。



上海市閔行區稱，閔行區博物館與北京市圓明園、保利藝術博物館共同攜手，打造「盛世回歸——海外回流文物特展」，展出清代圓明園海晏堂十二生肖之牛首、虎首、猴首、豬首、馬首等5件青銅獸首，以及商周、春秋戰國、兩漢時期共40餘件國寶級青銅重器。展覽於9月26日開幕，一直展出到12月18日。

據閔行區介紹，本次展覽主要分為「盛世重逢」和「華美賡續」兩個部分。其中，第一部分圍繞清代圓明園海晏堂「生肖與計時」的設計主題，展示了作為水力鐘噴泉口的十二生肖之馬首、牛首、豬首、虎首、猴首等五個青銅獸首。

第二部分重點展示了海外回流的40餘件商周、春秋戰國、兩漢時期的珍貴青銅文物，按照器物的使用功能和價值，分為「鳴鐘列鼎」「 走斝飛觴」「 秉旄仗鉞」「 焚香頂禮」四個板塊。

展覽以倗季鳳鳥大尊、神面卣、立兔形典尊、遂公盨、嵌錯社會生活圖畫壺、細線紋樽等重量級青銅文物為重點展示代表，通過對其種類使用、形狀紋飾、銘文印刻、文化內涵的全方位解讀，生動呈現青銅器在古代祭祀典儀、政治活動、人們的世俗與精神文化生活中的重要作用。

圓明園與十二生肖獸首

馳名中外的圓明園座落北京西部，由圓明園、長春園及綺春園組成，合稱「圓明園」，共佔地約五千二百多畝。它是自康熙四十八年（1709）開始，後經雍正、乾隆、嘉慶等不斷傾心營造的皇家宮苑，建造方面傳承中國造園的傳統，匯集了江南名園勝景的精髓，更兼取西方建築的特點，是一甚具古典風格的雅致建築。它不僅是中國園林藝術的典範，也是一座收藏珍寶、書畫典籍和藝術品的皇家博物館，盛名遠播海外，被譽為「萬園之園」。

而十二生肖報時噴池之所在地──海晏堂，便是位於長春園北部的西洋樓景區內，為區內最大規模的建築，採用了十八世紀歐洲盛行的洛可可風格宮廷式樣，正面向西，樓高兩層，樓上東西兩側為水庫房，中間為蓄水池，可盛水一百八十噸，供噴泉之用。

圓明園海晏堂的銅版畫。中央水池前兩脇所擺設的就是十二生肖獸首銅像。（公有領域）

海晏堂樓前平台置弧形石階，左右對稱；沿石階而下是一組大型噴水池，水池中央為噴水台，而水池左右兩側則各安放六尊代表十二時辰的十二生肖銅像。十二尊銅像每日按不同的時辰依次輪流噴水，當時稱「水利鐘」。

十二生肖銅像由歐洲傳教士設計、宮廷匠師製作。銅像身驅為石雕，頭部為銅製，鮮明的輪廓及細緻的雕琢盡展清代宮廷超凡的銅製技術。