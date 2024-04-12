當選Art Basel主視覺！藝術家劉茵介於卡通與純繪畫之間的大眼睛

【亞洲藝術新星100】相信今年去過Art Basel的朋友都很難忘記主視覺畫作——桃子靜物畫中加入極具衝擊力的閃亮大眼睛，配合光影與空間別具深度，大眼睛賦予了一層漫畫質感，甚有生命力。這幅畫作正是出自中國藝術家劉茵《賢者時間II》，原來誇張卡哇伊大眼睛是這位80後藝術家的創作標誌。



劉茵生於廣州現居香港，2007年獲得廣州美術學院版畫專業學士學位，2010年則取得同校繪畫專業碩士學位。她從小習畫，由於喜歡日本卡通片，小時候經常畫大量擁有夢幻眼睛的人物，然而當時繪畫老師希望她走出概念化形象，多觀察生活、描畫現實中人物，繼而又回歸學院派學習。她長大後決定將兩種風格融合，曾在訪問中表示覺得自己作品和卡通與純繪畫都有距離，但很滿意自己這種甚麼都不是的狀態。可能正是處於兩者之間模糊地帶，其作品中大眼睛便成為了一種獨有敘事媒介，為傳統繪畫提供多一層情感載體。

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劉茵2010年作品《The Gaze》（liu_yinyinyin/IG）

她早期的小尺幅繪畫多著重描繪人體細節，在2010年舉行廣州個展「湯中倒影」，運用繪畫、雕塑、影像、文字等多重媒材，首次嘗試為石膏半身像雕塑添加臉孔，既展露出對傳統形式之顛覆實驗，也萌芽了她日後標誌性的卡通繪畫風格。後來這種風格紮根其繪畫創作，她在2015年展覽中展示了一系列把政治、社會新聞事件中人物重新美化和編輯的畫作，以少女漫畫般柔美色彩和可愛角色形象，重塑了原本嚴肅新聞畫面。她認為緊張、威嚴的人物常因現實處境或身份使命而不得不呈現出某種形象，但事實上他們內在也會像孩童般純真、害羞。

《霍金的幻想》（liu_yinyinyin/IG）

畫作旨在打破刻板印象，將嚴肅人物「還原為單純的人」。例如在畫作《霍金的幻想》中，知名科學家史蒂芬・霍金被環繞在夢幻天使、花卉果實之間，褪去了原本嚴謹理性外衣。

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其近年作品多是集中關注個人層面情感以及性別議題，更多取材身邊水果、花卉等日常可見之物，譬如她的《玫瑰群像》就以玫瑰呈現哭泣、吶喊等激烈情感，戲劇化畫面與常見玫瑰描繪方法截然不同。而《賢者時間II》作為今年Art Basel主視覺，也展現了藝術家對僵化藝術訓練的反叛，畫面塑造之真實感被漫畫面孔打破，充滿個性。劉茵常在社交媒體更新作品資訊，有興趣讀者不妨關注其Instagram多加留意。