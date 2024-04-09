都市發展對人們造成什麼影響？走進塞爾維亞粗獷主義建築一探日常

撰文：moom bookshop
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都市蔓延、仕紳化⋯⋯當都會的每一天從體感演變成現象，又漸漸披上術語的外衣，挪威攝影師 Marius Svaleng Andresen 忍不住想撥開倒映在玻璃迷霧裡的藍天白雲，實地走入炒菜、鬥嘴、擁抱、起居的家家戶戶，探問都市發展到底對生活其間的人們造成多複雜的影響？當都市密度陡增，空間漸漸變得親密又緊張，建築與人的關係又起了什麼變化？
文：moom bookshop｜圖片來源：《Life in the New》

Marius Svaleng Andresen 《Life in the New》（圖片來源：https://moom.cat/l/8DQbVm）
Marius Svaleng Andresen 《Life in the New》（圖片來源：https://moom.cat/l/8DQbVm）
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走進塞爾維亞的首都貝爾格勒，從名字就看得出來，幾乎等同當地代名詞的新貝爾格勒自治市 (Нови Београд / Novi Beograd) 顯然從誕生之初就被寄予厚望。Andresen 在此實際訪談了 12 組在地居民，從單身、家庭到同居或共事的團體皆有， 《Life in the New》遂沿著第一手經驗搭建出一條穿牆路徑，走進現代主義下的粗獷或社會主義建築裡一探究竟。

Marius Svaleng Andresen 《Life in the New》（圖片來源：https://moom.cat/l/8DQbVm）
Marius Svaleng Andresen 《Life in the New》（圖片來源：https://moom.cat/l/8DQbVm）

不管形式再怎麼壯觀，幾何狀的結構有多刁鑽，隨著揉合紀實與藝術眼光的影像交錯浮現，一切非凡終究都沒入搖曳的燈火，日常生活最平凡的景象這時候就露出臉來──有佐著無謂衝突的柴米油鹽醬醋茶；有一覺醒來就忘得一乾二淨的小抓馬；有人寂寞到全城的熱鬧彷彿都跟自己無關；有人孤單不安，看什麼都嫌古怪，偏偏那種怪裡又透出唯獨城市人才懂的幽默。

Marius Svaleng Andresen 《Life in the New》（圖片來源：https://moom.cat/l/8DQbVm）
Marius Svaleng Andresen 《Life in the New》（圖片來源：https://moom.cat/l/8DQbVm）

可是，每一次接近這些平凡時刻，Andresen 總發現純粹的美時不時閃現──日常在《Life in the New》裡，是一首未經草擬也無從策劃大綱的詩，雖然脆弱，卻穿得過建築師嚴肅堆砌的鴻鵠願景，從磚瓦間流瀉出來的光不輕不重，恰好能被照片留住。

Marius Svaleng Andresen 《Life in the New》（圖片來源：https://moom.cat/l/8DQbVm）
Marius Svaleng Andresen 《Life in the New》（圖片來源：https://moom.cat/l/8DQbVm）

Marius Svaleng Andresen 生於特隆赫姆，畢業於挪威創意研究學院新聞系，既拍照也寫字，身兼攝影師、記者與文案作家，現居奧斯陸但熱愛前往各地旅行。《Life in the New》是他的第一本攝影專著。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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