Jean-Michel Basquiat巔峰時期82年畫作上拍　傳奇生涯重要轉捩點

【Jean-Michel Basquiat/ Pop Art/ 拍賣】已故傳奇藝術家Jean-Michel Basquiat作品向來有價有市，特別是近十年間拍賣天價水漲船高，例如2017年拍賣的骷髏頭畫作《無題》刷新紀錄拍出1億1,050萬美元、於2022年來自日本企業家前澤友作珍藏的另一幅《無題》亦以8,500萬美元之天價成交，當中成就佳績的Basquiat拍品很多都是1982年創作，這個年份無疑是具有指標性的。於今夏５月，即將在富藝斯拍賣會上拍三幅Jean-Michel Basquiat的鉅作，當中兩件均出自1982年巔峰時期，讓藏家趨之若騖。



Jean-Michel Basquiat（圖片來源：富藝斯）

是次上拍的三幅作品均來自意大利藏家Francesco Pellizzi及其家族之收藏，而且從未現身拍賣市場，當中1981年創作的《無題（著名球員肖像）》象徵著藝術家由街頭塗鴉轉換到商業畫廊的關鍵時期，是為其藝術生涯的重要轉捩點。作品一貫地展現出Basquiat對種族、身份以及美國文化的探索，畫中棒球是美國最流行的運動之一，以身穿棒球服的黑人為主角，配以常見的標誌性王冠符號，尤其在畫中寫上「著名黑人運動員」並將「黑人運動員」用粗線塗掉，從中帶領觀者思考美國文化的包容與排斥，以及透露出他身為黑人藝術家在當時由白人主導的藝術界的感受與經歷。

《無題（著名球員肖像）》，1981年作，5月14日紐約晚間拍賣呈獻（圖片來源：富藝斯）

Basquiat是極具前瞻性的藝術家，其作品在40多年之後仍能令人有所感動與啟發。在1982年巔峰時期他年僅21歲，已在全球舉行6場個展，繼而在22歲入選Whitney Biennial代表美國參展，是為當中最年輕的一位，於1985年登上了《紐約時報》的雜誌封面，成為了當時極為炙手可熱的藝術家，可惜其人生璀璨卻短暫，最後染上毒癮嚴重影響他的事業，並且於27歲時因為服藥過量終結人生。

《無題（埃爾瑪戰士）》，1982年作，5月14日紐約晚間拍賣（圖片來源：富藝斯）

另一幅領銜上拍的作品為1982年創作的《無題（埃爾瑪戰士）》，估價高達6,000萬美元，作為Basquiat最具代表性的頂級佳作之一，作品充滿了他的經典圖像符號，畫作右方佩戴荊棘王冠的弓箭手被視為他的自畫像，光環代表著其個人憧憬與理想，是常見於代表自我身份探索的象徵，弓箭手向著左方的飛鳥及下方文字「ELMAR」射箭，暗指希臘神話人物代表狂妄自大性格的伊卡洛斯的墜落。

《亞摩利人獵遊》，1982年作，5月31日香港晚間拍賣（圖片來源：富藝斯）

還有一幅於香港上拍的作品《亞摩利人獵遊》，估價高達1.2億港元，畫作充滿文字及意象符號，帶有濃厚的街頭藝術風格並結合漫畫元素，主角是一名高舉雙臂的黑人與偷獵者對峙，探討了帝國與奴隸制度、殖民商業、非裔美國人歷史等議題，強而有力地批判優越主義，反映出藝術家對社會文化環境的敏銳認知。