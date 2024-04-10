德國博物館員工私自掛上個人作　與Warhol作品並列八小時後被解僱

【當代藝術/博物館/ Andy Warhol】要在藝術界名留青史不易，最近就有人嘗試將自己畫作混入大師作品之列，引起公眾注意。德國慕尼克一名51歲博物館員工早前未經許可，私自將個人作品掛在博物館現代和當代藝術展示區牆上，與畢加索、Andy Warhol作品共享空間足足八小時，被發現後該員工隨即被解僱。



德國慕尼克Pinakothek der Moderne館內（Twitter）

根據德媒報導，該51歲男子為德國慕尼克Pinakothek der Moderne（現代藝術陳列館）技術服務團隊成員之一，自稱為自由藝術家，將作品偷渡進博物館展示是為了「實現他的藝術突破」，並希望透過此舉尋找更多曝光機會。作為員工，他得以繞過保安人員注意，在非開放時間自由出入，並將自己一幅60厘米乘以120厘米畫作掛到博物館走廊通道一道白牆上，該區域屬於現代和當代藝術展示區。

根據博物館發言人所指，畫作於凌晨掛上，並在開館後不久已被其他員工發現，但在商討後決定於閉館後才將其移除。Pinakothek der Moderne收藏超過20000件藝術、建築、設計作品，館藏包括畢加索、達利、Paul Klee、Andy Warhol等20世紀與21世紀藝壇巨擘作品，這意味著該男子作品得以與大師作品並列足足八小時。

德國慕尼克Pinakothek der Moderne（Twitter）

發言人又指不會評論畫作水平，以免吸引模仿犯。事件被發現後畫作已歸還該名男子，而他亦被博物館解僱，並被禁止其再次進入該場所。由於他在牆上鑽洞展示畫作，遭博物館提出損壞財產刑事控訴，德國警方正就該行為進行調查。