「印象・經典」印象派150周年線上特展　隨時隨地欣賞的藝術體驗

【展覽/ 莫奈/ 梵高】對於現代藝術影響深遠的印象派（Impressionnisme），起源自19世紀末的法國，每年有無數的藝術愛好者前往法國朝聖，觀摩殿堂級的印象派大師之作。於早前在台灣舉行了一場「印象派150周年光影藝術展」，集結了印象派名畫、畫派祖師的歷史以及藝術運動的種種，展覽深受歡迎可惜已於本月結束，但未能抽身前往欣賞的朋友亦不用失望，因為主辦方將展覽原汁原味地與科技結合，於線上重視展覽的精華，使大家隨時隨地都可以飽覽回味。



圖片來源：印象・經典—印象派 150 周年線上展覽

有別於一般展覽，早前舉術的實體展並非平鋪直敘地介紹藝術家及畫派歷史，將印象派起源的背景和特色抽絲剝繭，以花都風情、光影之舞、四季之歌等主題呈現出創作背景的城市風情、四季變化等元素，當中的焦點之作當然落在莫奈的成名作《Impression, Sunrise》（印象・日出），這幅經典作品甚至用作命名「印象派」。於1872年莫奈於巴黎一場獨立藝術展覽中展出作品，有別於當時的畫作大多細緻描繪景物，反而莫奈以模糊的手法呈現太陽初升的迷人景致，特別是陽光反射在水面上的痕跡，反映出藝術家對於光影捕捉和色彩運用的深厚造詣，展示出以印象為主的氛圍。雖然最初「印象派」是傳統藝壇對這種手法的嘲諷，認為藝術家是憑印象作畫，但他們卻沒有受到影響，更將之發展成為影響世界的藝術運動。

《Impression, Sunrise》（圖片來源：印象・經典—印象派 150 周年線上展覽）

除了莫奈的《印象・日出》之外，是次線上展覽還會展出五位標誌性的印象派大師，包括創作《星夜》的大師梵高（Vincent Willem van Gogh）、創作經典之作《煎餅磨坊的舞會》的雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）、擅長描繪叢林卻從沒見過真叢林的盧梭（Henri Julien Félix Rousseau）以及擅於描繪巴黎街景的卡耶博特（Gustave Caillebotte）。展覽展出多達27件經典名作，還以AI重現這五位大師，以他們的第一視角與觀眾分享創作心得以及傳奇故事，從中可以了解到催生出印象派的歷史背景、他們各異的創作技法等。

圖片來源：印象・經典—印象派 150 周年線上展覽

圖片來源：印象・經典—印象派 150 周年線上展覽

印象派另一大特色是常以日常生活的平凡事物為作畫對象，使生於現代的我們可以深入探索工業革命的時代魅力和當時人們多姿多采的生活，例如人們在公園的活動、於咖啡館的休閒時光、歌舞廳的繁華盛景、還有在巴黎大街小巷所發生的大小事。此外，印象派畫家的創作多與景色有關，大自然既是他們的靈感來源，同時是一生的命題，例如於晚年為莫奈奠定印象派大師地位的《睡蓮》系列，是他一生的總結也是一年季節變化的集結；至於梵高的《麥田群鴉》曾被認為是他自殺前的最後一幅作品，浩瀚的麥田隱藏著三條道路呈現出他精神上的困擾，而黑暗的天空和群鴉則預示著死亡。

圖片來源：印象・經典—印象派 150 周年線上展覽

圖片來源：印象・經典—印象派 150 周年線上展覽

是次3D線上特展不僅是對於印象派經典的致敬，亦是一次跨越時代的深入思考和對話，令人震撼的有完美重現繪畫技法與構圖特色等視覺效果，還完整地還原展場的立體空間，不用動身，僅在於手機或電腦等設備便可體驗沉浸式的展覽內容，於一年之內無限次欣賞，對於藝術愛好者而言是一次機會難得且前所未有的體驗。