日本設計師評選佳作集合！專訪JAGDA新人賞得主矢後直規藤田佳子

【日本設計/展覽/專訪】日本平面設計協會（JAGDA）每年均請一眾日本專業設計師評選年度佳作，輯錄成設計年鑑《Graphic Design in Japan》並整理成展覽。除了日本境內，此展覽唯一展出地點便是香港，展出超過300件得業內評選獎作品。



評審每年都會從其會員作品集中，挑選數位年齡在 39 歲以下、作品新鮮、 質量高的設計師頒發 JAGDA 新人賞，其中兩位得獎者便是藤田佳子以及矢後直規。適逢早前兩位設計師來到香港，我們特別邀請兩位為讀者分享他倆得獎作品背後故事以及設計心得。



JAGDA 2023新人賞得主藤田佳子以及矢後直規早前來港介紹作品（攝：陳葦慈）

其中一位得獎者藤田佳子在日本老牌廣告公司Sun-Ad擔任藝術總監，曾為日本奈良藝術飯店「香林居」設計極具記憶點印刷品，也曾為三得利 (Suntory) 日本長野縣體驗觀光工廠「サントリー天然水 北アルプス信濃の森工場」標誌及商品負責視覺設計。而另一位得獎者矢後直規則曾獲東京 ADC、D&AD(設計與藝術指導獎)、NY ADC 等多個知名設計大獎，亦曾與菅田將暉、RADWIMPS等人氣藝人合作，這次將展出他2022年為「HOPE - 希望的形狀」展覽設計主視覺。

Graphic Design in Japan 2023 (Hong Kong Edition) 展覽現場（攝：陳葦慈）

問：兩位會怎麼描述自己的設計風格呢？你在設計過程中最著重是什麼元素？

矢後 ：我覺得我的風格是一種「人為錯誤」（Human Error）。我設計時經常從手繪開始，難免出現瑕疵，我喜歡將所謂「瑕疵」保留。說起來有點像爵士音樂家一氣呵成完成錄音，有時候會有即興，成品未必每次一樣。我盡量也在自己設計中保留這種帶點隨機韻律，隨著「錯誤」來，讓他們出現在設計當中。

藤田佳子將自己視為設計背後隱藏角色（攝：陳葦慈）

藤田：我反而覺得我沒有一個所謂明確個人風格，我更傾向站在設計背後成為一個隱藏角色。作為設計師，我更多是嘗試將客戶特徵放大，作為一個輔助角色，將不同氣質、特點放到設計中，把設計當成構建品牌形象一部分。

問：這次藤田小姐會展出兩份得獎作品，可以介紹一下你為「香林居」設計的印刷品嗎？

藤田：這個設計不僅對應酒店歷史，也對應酒店地點。酒店位於金澤繁華商圈「香林坊」，原建築物有50年歷史，多年來都是街道裡標誌性建築。香林坊是江戶時代還俗僧侶利用蒸餾技術製作眼藥水的地方，而「香林」自古以來亦是詩詞中描述的美麗景區，有「理想鄉」意味，所以我就從「香林」這個概念出發設計。

設計中常見拱形元素來自建築外墻本身，我希望能讓大家從設計中感受到酒店背後歷史底蘊。由於該處曾經是製作眼藥水之地，給人一種純淨感覺，我也嘗試用顏色作為對應，所有線條、色彩都盡量簡單，嘗試為大家帶來超越時代、民族、性別各種界限的理想鄉。

問：你另一個得獎作品是為體驗觀光水廠「サントリー天然水 北アルプス信濃の森工場」（編譯：三得利天然水 北阿爾卑斯信濃森林工廠）的品牌形象，當時設計理念是什麼？

藤田佳子作品 ——「サントリー天然水 北アルプス信濃の森工場」品牌設計（PMQ）

藤田：我設計時盡量將品牌理念融入設計當中，而三得利理念是「與水共生」。說到水我們會想到自然，也延伸到森林，萬物皆與水相通，所以我用淺藍色和綠色作為重點色彩元素，讓大家一眼就能想到天然水以及森林氣息。我覺得「與水共生」哲學不僅限於成人，水的未來在於下一代，所以在體驗中加入了童趣擺設風格，設計了一些插畫，希望小朋友同樣能輕鬆理解設計。

問：說到得獎作品，矢後先生得獎作品「HOPE - 希望的形狀」主視覺似乎融入了你女兒的手繪，可以聊聊背後設計過程嗎？

矢後：我剛開始設計時思考了很多有關「希望」的標誌，譬如是太陽或是白鴿等等，但我後來發現這些並不是我心中真正答案——我的希望其實是我女兒。我們本來就有畫畫習慣，這次海報選取了她21年一幅畫，再在其之上進行解構。譬如由於她年級還小，每一筆力度不一，我在設計中選用了不同大小圓點作為表達。我很多作品都類似如此，先開始自由手繪，之後再像拼貼畫一樣拆解、整理，重新拼接到一起。

矢後直規作品 ——「HOPE - 希望的形狀」展覽主視覺（PMQ）

問：這個海報作品以外，矢後先生先生不少作品都融入了手繪元素，這個設計風格從何而來？

藤田：不如讓我從另一個設計師角度嘗試分析：我覺得像是有兩個矢後先生，「插畫家」矢後先生畫畫時不會有過多思緒，下筆自由無限制；但「設計師」矢後先生就會把這個內容裁剪或是重置，我覺得這正是矢後先生設計特別之處。很多設計師都會用手繪作為設計，但他們通常直接把整幅手繪作為設計本身，但矢後先生會在手繪之上進行大量拆解，這也是我認為他視覺語言突出的地方。

藤田佳子認為矢後直規視覺語言最特別部分是其之於手繪的解構（攝：陳葦慈）

矢後：是這樣的，我會在內心為自己設計一個滑動軸，因應每個項目調整自己「插畫家」以及「設計師」之間比重。（笑）

問：除了各大品牌外，矢後先生也曾經和RADWIMPS、菅田將暉、太田莉菜等不少人氣藝人合作，你覺得為藝人合作和品牌合作，設計側重方向會有所不同嗎？

矢後：我覺得設計者與被設計者都有不同聲音，譬如說我有個人設計語言，幫藝人設計時，會捕捉這個人的獨特聲音，而幫品牌設計時，更多是考慮整個團體集體印象，這又和音樂人很不一樣。我覺得傳達這種聲音就是設計本身，便是我們需要傳達的資訊。

問：那麼作為得獎設計師，兩位認為如何才能做出真正觸動人心的設計？對其他年輕設計師有什麼建議呢？

藤田：我覺得好設計應該要站在未來角度開始思考，從未來回望現在，在其之上將自己的設計當作建設未來一部分。

矢後：我覺得是要有新元素，和現有設計區別開來，帶來新衝擊。好比我們站在軸線中間，這邊是過去，這邊是未來，好的設計應該是要貫穿這三個部分，一直向未來走去。

問：這次展出超過300件作品，除了自己作品以外，要選一個最喜歡的作品你們會選什麼呢？

矢後： 我會選坂本俊太的演奏圖案，我覺得他設計方式很有開創性，超越了設計「觀看」以及「溝通」之外用途，將觸碰應用到動畫中，是很值得留意的界面視覺設計。

藤田：我選的是牧壽次郎為《藝術激流》設計之圖像作品。這個藝術節沿著河川進行，人們會在船上沿著河流欣賞到不同作品。這件作品特別之處在於，當時設計師將傳單放進包裝袋置於激流中，水碰撞產生的皺褶自然留在紙張中，我覺得很特別。雖然是視覺設計，卻也超越視覺，讓觀眾用整個身體感知河流。

【展覽詳情】

名稱Graphic Design in Japan 2023 (Hong Kong Edition)

地點：PMQ元創方A座地下SG03 – SG07(香港中環鴨巴甸街 35 號)

日期：即日至2024年5月5日

