異代情緣能否撼動宿命？談宮九式穿越戀愛橋段處理｜湯禎兆專欄

還要再說關於穿越戀愛橋段的處理，在穿越劇中，不同時代的男女相戀，往往是焦點情節，也順理成章構成可否改變歷史因果的關鍵要素。正如早陣子我十分喜歡的《不要跨越時空，戀人們》，常盤（吉岡里帆）及井浦（永山瑛太）的戀情，正是建基於超時空的可變ＶＳ不變，以及守諾VＳ遺忘（清洗記憶）的對立元素，劇情的衝突及趣味才得以開展。

文：湯禎兆｜原題：宮九式穿越戀愛



小川市郎發現自己與犬島渚是爺孫關係（《極度不妥》劇照）

好了，在《極度不妥》中，宮九加入多段穿越戀愛情節，有趣的是他突出並非異代情緣會否驚夢散，反而著力點力情緣對身處錯位時代當事人的積極影響，從而又強化鞏固了原來的歷史發展。小川市郎（阿部貞夫）本來因為戀上犬島渚（仲里依紗）才留戀令和，但發現兩人是爺孫關係，視野也即由己至人，變成努力為時代及為社會去略盡棉力。

小川純子和直樹的一段情（《極度不妥》劇照）

更重要的自然在小川純子（河合優實）和直樹（岡田將生）一段情上，首先宮九一直恪守坦率的真情——渚直承喜歡外公市郎，純子也在牢房獻上初吻給直樹，但穿越戀情的關鍵在純子回到昭和後，立即由原來的不良少女化身為勤奮好學的女生。而據原來的人生交代，她亦成功升讀大學——簡言之，一段未來的戀情反而是讓角色可按原來劇本走下去的契機。背後耐人尋味的地方，正好在於對宇宙宿命的理解——真的可以隨便改變人生劇場嗎？不要天真了！

（圖片及標題為標題所擬，本文不代表藝文格物立場。）