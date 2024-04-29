日本著名團隊操刀沉浸式花海　NAKED FLOWERS花舞光影展登陸香港

【NAKED FLOWERS/ 日本藝術/ 光影藝術/ teamlab】不少人對炫目迷人的光影藝術極感興趣，與著名的日本團隊teamLab齊名的NAKED, INC.，向來有「光之建築魔法師」之美譽，其拿手好戲NAKED FLOWERS花海最近現身香港，在這個春夏以花卉作主題，挑戰觀眾五感衝擊帶來別開生面的沉浸式之旅。



圖片來源：NAKED, INC.

NAKED FLOWERS花舞光影展位於尖沙咀「1881」（圖片來源：NAKED, INC.）

是次「NAKED FLOWERS花舞光影展」選址尖沙咀「1881」，佔地近一萬平方呎分為8個展區，建構出疑幻疑真的繽紛花卉世界，這趟超現實的魔幻之旅配合法國嬌蘭GUERLAIN匠心配搭的香氛令花海感觀體驗變得更為立體，每個展區都特別設有獨特的互動體驗，既可打卡亦能在互動過程中帶來深刻記憶，充滿玩味。在「1881」的露天廣場已經設置了標誌性的五米高NAKED BIG BOOK和互動體驗房，予觀眾免費體驗。步入展區映入眼簾的同樣是寫滿神秘實驗筆記的「花の書」NAKED BIG BOOK，觀眾可以先靜下心來留意每次翻頁，探索隱藏在花中的秘密，準備好心情迎接接下來的異世界之旅。

花の書／NAKED BIG BOOK（圖片來源：NAKED, INC.）

來到「芬芳花園」，巨大的花朵釋放出溫柔的花香，帶領大家步步進入秘境；然後到達「野生花園」，觀眾站在適合的位置身後會出現蝴蝶之翼，帶來更多的花朵繽紛綻放；於「綻放花園」吸引觀眾凝視著巨大的花朵在整幅牆面綻放的時刻；來到「花の微觀世界」整個空間變成了萬花筒，觀眾瞬即變得渺小，被繁花掠影所包圍下觀察創造顏色和氣味的花細胞的微觀世界。繼而續走「花朵小徑」，隧道內充斥著各式各樣隨風舞動的花瓣與種子，洗滌身心；雖然日本的櫻花花期已過，但展區「桜吹雪」卻為大家帶來了璀璨的櫻花飄舞，來一趟不一樣賞櫻奇遇。最後「與世界連接の蒲公英」是一件連接世界的藝術作品，飄舞的蒲公英透過網路在世界各地飄舞，希望令世界變得更加美好。

花朵小徑／FLOWER PATH（圖片來源：NAKED, INC.）

可能大家仍有印象，NAKED, INC.的作品其實早些年曾到訪香港，團隊的創辦人及藝術總監村松亮太郎向來致力於將藝術展帶到日本各地及海外，其代表作例如有東京車站3D光雕投影作品「TOKYO HIKARI VISION」，以花為題的藝術展「NAKED FLOWERS」在世界各地展出，由人工智能創作的音樂體驗「HUMANOID DJ」、結合飲食與藝術的體驗型餐廳「TREE by NAKED yoyogi park」、還有在疫情期間的體驗型藝術「NAKED花蹲™️」、「NAKED提燈®︎」等，都是享負盛名的作品。村松亮太郎於1997年成立品牌，在此之前他竟是一位演員，於大學畢業後便出道拍攝電影和劇集，但他卻志不在此，比起做幕前更渴望去親身拍攝電影，於是便毅然成立品牌，並開始以科技主導去創作電影。

NAKED, INC.的創辦人及藝術總監村松亮太郎（圖片來源：NAKED, INC.）

當初無論立足於電影還是多媒體藝術的範疇，村松亮太郎都是新手入門、從頭學起，但自身的經驗有助他帶領品牌涉足更多面向，所以在拍電影之外，NAKED, INC.亦接觸到多元化的項目，一些企劃甚至給予他們可能性去融合數碼科技、藝術、音樂等，慢慢形成了充滿魅力的超感官互動體驗風格。於2012年的東京車站3D光雕投影作品「TOKYO HIKARI VISION」成為了他們重要的試金石，這次的成功使之一鳴驚人。村松亮太郎曾說過在科技方面他們未必是最領先最成熟，但擅於運用電影手法說故事的能力，使其作品別具感染力，接通觀眾的內心，繼而接通整個世界。

過往作品：

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NAKED FLOWERS 花舞光影展 香港站

展覽日期 : 2024年4月27日至10月27日



展覽時間 : 上午11時至晚上10時，最後入場時間為晚上9時



展覽地址 : 尖沙咀廣東道2A號「1881」G17B號舖及地庫



01空間套票優惠：(4月9 - 5月7日)

$499｜家庭套票 (２x成人 + １x優惠票） 原價$510

$699｜四人同行套票(４x成人＊必須同一時段同時入場） 原價$720

門票售價 : 按此購票

成人 (12歲或以上) ── HK$180



3-11歲小童、全日制學生、殘疾人士及65歲或以上長者 ── HK$150



3歲以下幼童 ── 免費入場

