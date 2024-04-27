NHK音樂小說劇《YUMING STORIES》　短篇的巧妙承接編排｜湯禎兆

最近較吸引我眼球的，是ＮＨＫ的午夜劇場《YUMING STORIES》。那本來源自向松任谷由實致敬的小說集《Yuming Tribute Stories》，由一眾日本女小說家以她的歌曲為靈感，各自寫出不同的短篇，當中包括桐野夏生、小池真理子、川上弘美及江國香織等。我對松任谷由實的歌曲不太熟悉，但對一眾女小說家的CROSSOVER創作還是蠻有期待——當然，演員陣容才是最重要的，夏帆、麻生久美子、宮崎葵及池松壯亮，單是看到名字就教人興奮！

文：湯禎兆｜原題：《YUMING STORIES》的音樂小說劇



《YUMING STORIES》音樂小說劇（海報）

午夜劇場挑選了綿矢里莎、柚木麻子及川上弘美三篇為改篇文本，每篇拍成四小集，每集只有十五分鐘，其實也即是一小時劇。即使同為一小時劇，但分成四回，就必須為每回設計接合點，令觀眾有興趣追看下去。綿矢里莎打頭炮的〈青春的悔恨〉算頗為對應編排要求，基本上每回均以衝突位作結，然後在下一回再來今昔對照懷想，從而去消解矛盾，又或是淡化內心的波瀾——簡言之，就是以往昔的不快經驗為解藥良方，從而去為今天夏帆的「被離婚」解窘。作為小品，我認為已經不俗，尤其是突出一個人總會不斷犯上同一錯誤，直到重複至醒覺的一天，而醒覺通常也是因重複過多，終令自己留意起來。其實那正是佛家對業力輪轉的說明之一，只要一天未釋除業力魔障，不要說今生重複，下一世的劇本也同樣編寫好了呢！

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