韓國著名女性藝術家金守子　巴黎商業交易所展覽接通天地反思宇宙

最近法國的「巴黎商業交易所─皮諾私人美術館」（Bourse de commerce de Paris）一件藝術作品引起熱話，這棟歷史建築於2017年起經由日本建築大師安藤忠雄進行大改造，搖身一變成為了一個連通過去、現在及未來的藝術空間，內裡展示及收藏了法國億萬富翁、開雲集團創始人François Pinault的數千件私人藏品。早前美術館進駐了著名韓國女性藝術家金守子的作品，當中將美術館大廳地面改造成鏡面的作品《To Breathe- Constellation》極度吸睛，並與安藤忠雄的建築有著微妙的呼應關係。



《To Breathe- Constellation》（圖片來源：金守子／Pinault Collection）

是次作品《To Breathe- Constellation》除了引人注目亦帶有深意，貫徹了金守子一向的創作特色，鏡子反映了建築物內部及其結構，顛覆天空與地面，讓觀眾被奇妙的氣氛所包圍。觀眾站在鏡子上，身體恍如化為了針線穿梭空間，接通了現實與精神世界，從而引發深度思考。作品與安藤忠雄的思想相呼應，這位建築大師聞名於擅用清水混凝土作建材，將自然元素融入環境，往往創造出充滿禪意、帶來內心體驗的空間氛圍，常於在設計中注入虛無概念。金守子亦利用鏡子創造出一件超越物體、裝置或圖像的藝術品，令觀眾處於震撼與沉默、存在與消失的狀態，連接著可見與不可見的世界，賦予物體不同的形式甚至生命。她認為鏡子是另一幅畫作，邀請觀眾在上面行走，讓大家意識身體的物質性，思考內心宇宙。

著名韓國女性藝術家金守子（圖片來源：Pinault Collection）

金守子出生於1957的大邱市，這個城市以紡織業聞名，對於她的創作有著重大的影響。於首爾學習繪畫後，她曾在巴黎國立高等美術學院駐留，在80年代專注於創作縫紉作品，透過縫紉來探索身份和集體記憶等議題，1999年創作的聞名影像作品系列「針線婦」廣受好評，亦被保存在皮諾收藏中。早於上世紀金守子已在國際藝術界佔據重要地位，自1988年在首爾首次個展之後，作品在世界各地的眾多博物館展出，她曾代表韓國參加了第24屆聖保羅雙年展和第55屆威尼斯雙年展韓國館，多年來參與過三十多個主要國際雙年展和三年展，期間獲得大量讚譽和獎項，例如憑著「針線婦」獲得三星美術館2000年度最佳展覽獎、2002年惠特尼美國藝術博物館頒發的美國藝術獎藝術家獎、2017年香港亞洲協會藝術獎等。

圖片來源：金守子／Pinault Collection

圖片來源：金守子／Pinault Collection

在金守子的早期作品中，作為一名遊牧藝術家她以自己的身體化身為看不見的匿名身份，像縫紉針一樣銘刻在世界之中，見證著韓國及世界的人們的生活包括婚姻、出生和死亡，作品往往帶有一種「無為」的概念，她總是背著鏡頭，站在街上，一動也不動，可是她的周圍的一切都在移動。「針線婦」系列首部曲穿梭了7個不同國家城市，二部曲則前往6個充滿政治衝突和社會動盪的城市，見證著各異又震撼人心的社會面貌。

「針線婦」系列錄像作品（圖片來源：Pinault Collection）

金守子擅長以縫紉作為媒介，將兩個獨立的部分連接起來，構成一個整體，這種做法變成了她看待和感知世界的角度。她常使用的鮮艷韓國布包（Bottari）突顯出她對家的思念與認同，布包在韓國文化中很常見，通常與流動性有關，例如是旅行者或者難民的行李，特別是在移民或戰爭情況下可以隨身攜帶最少物品，所以這些布包予她而言亦不單只是行囊，亦盛載著她的記憶和民族的歷史，是為一種具有生命力的物體，同時具有強烈的社會和政治意義。此外，織物布料的意象表現出她作為女性藝術家的自我意識，布料亦彰顯出女性的創作可能性與獨特性。除了織物和布包，金守子也會創作土罐，她認為這是一種建築形式的Bottari，並帶有虛無感覺。創作土罐時手中的黏土球巧妙地與宇宙起源產生連結，喚醒人類在黏土中所包含的神話力量。金守子過去40多年的作品已於巴黎商業交易所展出，展期直到9月2日。