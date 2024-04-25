由「達利」親自解疑？美國達利博物館新AI裝置讓觀眾與大師通電話

【博物館/AI/達利】去博物館就有機會和「達利」打電話聊天？原來是美國佛羅里達州達利博物館新AI裝置，近日他們推出「詢問達利」（Ask Dali）裝置，讓人們通過其代表作《龍蝦電話》（Lobster Telephone）複製品，與這位已故超現實主義大師的人工智能版本進行「對話」。



龍蝦電話。（資料圖片）

《龍蝦電話》是達利最著名作品之一，第一件完成於1938年，是他為好友Edward James設計之超現實主義家具，也成為這次「詢問達利」項目重心。參觀者只需要拿起龍蝦造型聽筒，就能提出任何問題，隨後會聽到「達利」聲音進行回答。這個聲音通過人工智能技術生成，模擬了達利本人在採訪中真實說話方式。

達利的二撇雞招牌照 （圖片來源：MGM Studio）

根據與達利博物館合作廣告公司Goodby Silverstein & Partners透露，他們使用了達利職業生涯中大量英語採訪錄音作為語音數據，對OpenAI GPT-4語言模型進行訓練。該公司還納入了達利用其他語言撰寫的著作英譯本內容，如《神秘主義宣言》（Mystical Manifesto）、《天才日記》（Diary of a Genius）等。通過反復調試，成功掌握達利獨特用詞風格和發音習慣。

「AI達利」能回答參觀者對達利本人畫作之疑問，例如在博物館宣傳片中，當有人問及為何其畫中鐘錶正在融化，AI會回答道：「試想像這不只是個正在融化的鐘，而是一個偌大夢境。」有美國藝術史教授指出，此AI聲線用詞都與達利本人十分相似，但回答內容則未必有其本人回答新穎，就上述問題來說，達利在歷史上曾作出多個不同解釋，最著名是他在1934年著作中表示融化的鐘是「時間與空間中柔軟、奢華、孤獨、偏執批判的卡芒貝爾乳酪」。

達利博物館位於美國佛羅里達州（dalimuseum/IG）

不只是藝術內容，參觀者也可以向「AI達利」指教哲學問題，像是「為何人類殺害動物？」或是「為什麼這個世界充滿黑暗？」等，甚至可以向「達利」問為什麼他要留翹鬍子。博物館發言人表示，宣傳視頻中播出的只是早期版本簡略回答，他們還在持續優化，努力使「AI達利」100%傳神。