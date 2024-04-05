《字造海洋》從鯨魚到華府邨：香港文學中的海洋故事｜開卷樂

《字造海洋－香港﹒文學﹒海洋讀本》一書輯錄了五十一篇有關海洋的香港文學作品，編者葉倬偉與黃冠翔希望藉此帶出關於香港海洋文學的討論。來自台灣的嶺南大學中文系訪問學者黃冠翔指出，台灣部份海洋文學作家從中國大陸南來，部份作家甚至富有海軍經驗，他們所書寫的海洋中，滿載親身的體驗和故事。直至九十年代，以海維生的作家廖鴻基、夏曼．藍波安等，帶動台灣海洋文學的討論。然而，香港文學中的海洋，有真實的，也有想像的。描寫想像出來的海，又是否可歸類為海洋文學？甚麼是「香港海洋文學」?

文：香港電台開卷樂｜原題：《字造海洋－香港﹒文學﹒海洋讀本》－留住華富邨的美好



香港電台文教組節目《開卷樂》由馮傑、鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



香港教育大學文學及文化學系副教授葉倬偉指，香港文學中的海洋不少是來自想像，大概因為香港少有作家是水上人，海上生活經驗較少，因此多是借海抒發自身感想，遂香港文學中的海洋，多是作為逃離陸地上的喧囂和壓迫而存在。

《字造海洋》一書分為「島」、「渡」、「灣」、「港」、「魚」五個單元。「魚」的一章跨越地理環境的框架，用魚、海洋生物為主題。這些作品中，作家通過想像力，理解人與海洋生物的關係。例如鍾偉民〈捕鯨人〉一詩：「翻動的小船／翻動在白海的沸騰的窩內／而我隱隱聽到鯨魚／在為我打氣／只是海水太白／鯨魚呵！我要用你的血／將白海染紅」。鍾偉民曾提及，自己閱讀不少關於海洋的文章，家境窮困的他甚至曾想跟當時在捕鯨船上任職的舅父當水手。鍾偉民正是通過想像，幻想了捕鯨人與鯨搏鬥的情景。

一條布氏鯨去年七月中誤闖本港水域，在西貢一帶出沒，惹來全城熱議和「觀鯨潮」，惜不久後鯨魚被發現身上有傷，至7月31日更浮屍海面。鯨屍隨後被吊到船上，移送西貢萬宜水庫西壩作解剖檢驗。（盧翊銘攝）

梁偉洛的小說〈鯨魚之城（節選）〉，寫新聞報道了一條座頭鯨滯留本城水域，專家們開始七嘴八舌地談論。主角一行人欲去觀鯨，「我們十二個人，一隻貓，親眼看着這條在城裏流連多日的鯨魚，朝著晨星的方向，飛往天空。」此情此景，不禁令人聯想起幾年前香港人追鯨的新聞。你還記得嗎？

除了想像之外，「香港海洋文學」亦包含了消逝或快將消失的海洋。2014年，香港政府宣佈重建華富邨，意味這裡的景物、人事等一點一滴，也快將消逝。王良和2016年寫了〈存在與不存在：華富邨石灘的記憶與想像〉，文中寫的是華富邨居民熟悉的景物如「釣魚台」、「瀑布灣」，也有生活日常，如作者與同伴們玩火石，也記載了泳棚的人轉移陣地來到近海邊停車場的石灘游水。作者更記錄了香港的海底世界，驚嘆華富邨海水異常清澈，戴上潛水鏡，看見自己被一群群叫「火點」的魚包圍。文中更提及了華富邨的鬼故事、集體見到UFO的新聞，「那些集體在華富邨看見UFO的人，會不會因為看了電影《第三類接觸》？那是一個時代的集體想像。UFO、飛碟、星球人。」

華富邨相傳曾經出現UFO，更有傳UFO在瀑布灣湖底。（梁碧玲攝）

王良和當時已離開華富邨二十多年，「這時候去追尋華富邨的歷史，是趕潮流的庸俗行為，我得承認，我是這樣的一種人。但另一方面，我想通過追尋一點華富邨的歷史，去醫治我的病。我怕有一天，你問我記得華富邨嗎？我懵懵懂懂，反問你：華富邨是甚麼？」舊地重遊，作者見童年時學游水的泳棚，竟然放了滿山神佛，像是守護華富邨般，成了海灘的一道風景。王良和以書寫抗拒遺忘，筆下記錄的一點一滴，不單是華富邨的人，也是香港人的集體記憶。

華富邨擁無敵海景，風景怡人。（華富一邨民Facebook）

編者黃冠翔言，文字除了將景物留下來，更重要是記下美好的人情，如玩伴、鄰居的互動與日常生活跟海的互動，與生活經驗連繫，讀起來更為感人。「香港海洋文學」仍需要繼續尋找發展路向，也需要大家努力以文字，建構我們的海洋。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）