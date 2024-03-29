香港發展與海洋密不可分　究竟香港有沒有「海洋文學」？｜開卷樂

由小漁港到轉口港，香港發展總是與海洋密不可分，但香港文學作品中很少直接以海洋為創作主題，很多作品中的海，要不是襯托，就是想像。究竟香港有沒有「海洋文學」呢？如果有，香港的海洋文學，又有沒有其獨特性呢？香港教育大學文學及文化學系副教授葉倬偉與嶺南大學中文系訪問學者黃冠翔，搜集五十一篇有關海洋的香港文學作品，不拘文類，結集出版了《字造海洋－香港﹒文學﹒海洋讀本》一書，希望引起香港人對海洋文學的討論和重視。

文：香港電台開卷樂｜原題：《字造海洋－香港﹒文學﹒海洋讀本》－香港獨特的海洋文學



香港電台文教組節目《開卷樂》由馮傑、鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



據黃冠翔分析，「海洋文學」一詞最早見於1953年，由香港新世紀出版社出版，楊鴻烈著的《海洋文學》一書，可是當時未有引起香港作家和學者的注意，反而此書1977年在台灣再版，對後來台灣海洋文學研究造成深遠影響。

香港有山、海、瀑布、山澗等，地貌遠比外國同等規模的城市豐富。

《字造海洋》一書嘗試梳理以往香港作家對於海洋的創作，將收錄的文學作品大致分為「島」、「渡」、「灣」、「港」、「魚」五個單元。黃冠翔指「島」敘述港島和眾多離島的生活情感，「渡」是碼頭與渡輪承載旅者的足跡；「灣」以海灣與填海的虛浮，訴說城市昔日故事和新生的明天；「港」呈現維港、漁港兩種城市面貌；「魚」書寫海洋動物，展示現實環境關懷同時對虛幻意像營造。

維港朝霞「火燒天」美景。（黃江奇攝）

葉倬偉指海與香港距離很近，「過海」一詞也經常掛住港人嘴邊。「渡」章收錄的〈渡海船〉，是黃凝霖於1953年寫的詩，描繪自己願意做一艘渡海船，揭示了都市人過海營營役役的生活，「我知道，當人們想到彼岸去的時候，／都企望著我底來臨，／但當他們抵達了目的地，／便馬上把我遺忘了。」

黃冠翔認為香港文學寫的多是陸地，而陸地寫作又多數把焦點放在城市的繁華，或者對都市人的疏離感與苦悶的關懷。他指九十年代香港城市高度發展下，香港文學表現出高樓大廈對生活空間的壓迫，或呈現都市中人性的疑惑、冷漠。劉克襄〈南丫島：緩衝繁華競速的離島〉寫道：「初次去南丫島，彷彿遠離了香港。甚至，遠離了亞洲。」劉克襄在洪聖爺泳灘與年老務農的島民閒談，到榕樹灣漫步古老房舍，體會中西夾雜的南丫島風情。劉克襄曾提到，其他大都會是靠鐵道走向海岸，靠海洋的開闊明亮紓解上班鬱悶，但「港人卻乘搭渡輪，越過慢慢海水，回望自己的孤獨。」不過南丫島也在邊陲散發微光，「緩衝了香港的速度」。

南丫島（羅君豪攝）

黃冠翔闡述，海洋是對陸地狀態的逃離，重新反思人與環境之間的關係，反問：「我們是否一直將海洋淪為陸地的發展方向？」他指在地政總署的資料可見，香港一百多年來，已填出如同香港島大小的陸地面積，也代表如同香港島大小的一片海洋已消失了。未來是否繼續如此發展下去，視乎這個城市是如何看待海洋。書中「灣」章收錄的葉靈鳳〈海旁的變化〉，正是講述香港開埠以來填海造地對海旁的影響，以至社會各階層的角力與回應。

香港三面環海，生活離不開港口、島嶼，透過文字，讓讀者細味獨特的海洋文化。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）