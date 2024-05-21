澳女首富不滿肖像畫形象要求撤走被拒　藝術家：只是畫出所見世界

【當代藝術/肖像】愛美之心人皆有之，但這是否能成為限制藝術家創作的理由？被稱為「澳洲最富有女性」之礦業富商吉娜·萊因哈特（Gina Rinehart）早前因不滿其肖像畫形象，要求澳洲國立美術館撤走畫作。肖像畫出自得獎原住民藝術家樊尚·納馬提拉（Vincent Namatjira）之手，為其展覽21幅肖像畫中其中一幅，美術館表示已拒絕其請求，事件引起網絡廣泛討論。



根據福布斯排行榜，礦業大亨萊因哈特個人淨資產高達309億美金，憑旗下鐵礦石、石油和天然氣事業產業，長期位於澳洲富豪榜高位，因氣候變化等議題言論在澳洲成為爭議性人物。肖像畫中萊因哈特頭部畸形，嘴唇下垂，同時有雙下巴。

畫作為「彩色澳洲」（Australia in Colour）展覽其中一幅作品，該展由著名原住民藝術家納馬提拉策展及創作，集中呈現澳洲最有權勢以及影響力之21人肖像，除了萊因哈特外，亦見已故英女王伊麗莎白二世、前總理斯莫里森（Scott Morrison）等知名人士肖像。

得獎原住民藝術家樊尚·納馬提拉（Vincent Namatjira）與系列其他肖像畫合照（NGA）

根據當地媒體報道，萊因哈特曾聯繫澳洲國立美術館總監以及主席，要求撤下此畫作以及同一藝術家另一幅作品，但遭到拒絕。澳洲國家視覺藝術協會 (NAVA) 執行董事佩內洛普·本頓（Penelope Benton）在訪問中表示：「雖然萊因哈特有權表達她對這幅作品的看法，但她無權僅僅因為她不喜歡這幅畫，迫使美術館撤回。」而美術館則在聲明中表示歡迎公眾就畫作以及收藏品進行討論。

樊尚·納馬提拉作品以鮮明色彩以及獨特視角著稱，經常探索權利、名聲以及身份等主題，曾獲澳洲最負盛名肖像藝術獎阿奇博爾德獎（Archibald Prize）。事件引起不少藝術自由相關討論，納馬提拉其後在聲明中表示他只是「畫出自己所看到的世界」，並希望人們透過畫作思考他畫這些具權勢人士之原因，從表層看到嚴肅一面。