翻版始終不是正版——由河野良《易普症》談起｜還是日本｜湯禎兆

今季日劇有由笨蛋節奏與篠原涼子擔當男、女主角的日劇《易普症》，雖然今次笨蛋節奏由編劇轉任演員的崗位，但宣傳的焦點仍離不開他，因為編劇是河野良——一個與笨蛋節奏長期合作的夥伙。

文：湯禎兆｜原題：翻版始終不是正版——由《易普症》談起



我覺得《易普症》就好像《非快速眼動之窗》的延伸版，後者正如之前提及，是由笨蛋節奏擔大旗且用來提攜後進的小品計劃——河野良的角色不過是擴大版的演繹。他與笨蛋節奏相識於微時，十九歲已一起打拚天下，由於當時兩人都經濟拮据，笨蛋節奏更常在河野家借宵，且由於居所連浴室也沒有，所以兩人一起去錢湯創作是美好的共同回憶。

《易普症》宣傳圖（圖片來源：yips_fujitv/X）

事實上，笨蛋節奏之前的作品如《出色的選ＴＡＸＩ》及《黑色的十人之女》，其實河野良都有份協作，製作上也有掛上編劇共著的名銜。今次《易普症》是他初挑大樑的編劇作，而且也是以「對話劇」作為招徠——是的，那正是笨蛋節奏的標誌特色之一。可惜的是，「對話劇」從來只是手段而非目的，而且在珠玉在前的情況下，河野良的「對話」登時被比下去。簡言之，他力所能及的只是冤家拍檔式的小諧趣捉弄小趣味，與笨蛋節奏於無聊處處流露密度奇高的精闢對白，絕不可同日而語。

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