NewJeans又一重量級合作！推大英博物館語音導航介紹韓國歷史文物

【NewJeans/Kpop/大英博物館/文物】韓國大勢女團NewJeans自出道以來各大合作不斷，繼早前與村上隆合作推出卡通形象MV以及周邊後，日前更宣布與大英博物館合作，在其官方APP中錄製館藏語音導賞，為粉絲介紹韓國館區內不同歷史文物。軟件內附文物圖片，就算宅在家中也能聽著NewJeans聲音高效觀展。



這次NewJeans語音導賞主要圍繞67號展廳，其中展示了大英博物有關朝鮮半島館藏以及與韓國國立中央博物館等合作機構借展展品，展品內容橫跨公元300年左右至今不同歷史文物及藝術品，包含瓷器、金屬器、雕塑、繪畫、印刷品、紡織品、漆器以及錢幣，館內亦展示韓國傳統書齋建築結構。

NewJeans語音導航頁面（British Museum Audio截圖）

這次NewsJean將介紹韓國朝鮮時期最具代表性瓷器「月亮壺」、青瓷花紋淨瓶等韓國文物，也會走出韓國展區，介紹羅馬皇帝哈德良青銅頭像等部分羅馬時期不列顛（Romano-Britain）文物，早前就有網民分享了五位成員語音導賞預覽片段，有興趣讀者可以率先試聽。

MINJI介紹朝鮮時期製作之佛教四天王畫之一「北方多聞天王圖」（북방다문천왕도）

Hanni介紹韓國傳統房屋韓紙窗戶

Danielle介紹哈德良青銅頭像

Haerin介紹哈德良長城（Hadrian's Wall）歷史

Hyein介紹韓國1300年代鑲嵌青瓷

其完整語音導航內容目前能在大英博物館官方APP韓文版面中找到，若無法親自前往大英博物館觀賞，也可以透過Google藝術與文化中大英博物館展館版面虛擬逛展。