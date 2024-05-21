《幸福聯婚》情境互動喜劇　顛覆傳統舞台劇體驗｜何故專欄

「記住，婚宴嘅魚翅，係好重要㗎！如果個魚翅唔得，真係會出事㗎！」



「點解要擺酒？因為想大家開心！點解要結婚？因為唔想一個人傷心！」



「婚宴，甚至婚姻，其實都只係一場遊戲一場Show，Why so serious？」



「好多人都話『婚姻係戀愛嘅墳墓』，錯！大錯特錯！計我話，婚宴，先至係戀愛嘅墳墓！」



《幸福聯婚》，食得開心，玩得過癮，香港首創婚宴主題餐飲劇場，也是米芝蓮推介名店富嘉閣的休業宴！

圖片來源：筆者

《幸福聯婚》於5月15日佛誕公眾假期舉行，結合遊戲和美食的情境互動喜劇！顛覆傳統舞台劇體驗，充滿娛樂性，讓觀眾由開場笑到散場！

《幸福聯婚》由何故身兼編劇、導演、以及藝術總監，後其《打邊爐》小說系列裡的另類短篇【囧宴──人類歷史上最幸福快樂的婚宴！？】演化而成，Joseph Wong監製，並且擔任市場策劃總監，潘浩鵬和林雅軒主演。潘浩鵬是本地超業餘劇團「低級巨星」的聯合總監，活躍於不同類型的舞台演出，林雅軒除了戲劇演出和教育，近年努力發展自己的Youtube頻道，遊走香港十八區，為大家推介不同的美食。

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《幸福聯婚》在大家踏入富嘉閣的一刻已開始「序幕」，在熱鬧的氣氛下，演出分為八幕，依次序是：【酒微菜薄，招呼唔到。】、【幸有香車迎淑女】、【福無重至今朝至】、【點解要擺酒？】、【有錢人終成眷屬】、【點解要結婚？】、【為了愛情而結婚，是不會幸福的！】、【婚姻是戀愛的墳墓？】，一對新人分別姓「幸」和「福」，故事從「幸福聯婚」男女司儀的角度出發，男司儀Martin（潘浩鵬 飾）懷疑人生，女司儀Christy（林雅軒 飾）卻仍然相信愛情，二人不斷擦出火花，透過精心設計的菜餚，以及跟一對新人和不同賓客的互動，探討「幸福」的真諦？反思「婚姻」和「婚宴」的意義？

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《幸福聯婚》有別於一般的劇場演出，是一部錯漏百出的情境互動喜劇，讓大家食住玩，玩住食，司儀竟然即場拆利是？！出菜次序竟然亂七八糟？！婚宴過程突然為女司儀慶幸生日？！除了VIP席的嘉賓，每位賓客都被安排一個特別角色，除了主家席的「新郎」、「新娘」、「老爺」、「奶奶」、「外父」、「外母」、「伴郎」、「伴娘」，還有「男家親友」、「女家親友」、「新郎同事」、「新郎舊同學」、「新娘同事」、「新娘舊男友」等，大家不是一般舞台劇的觀眾，而是以特別的身份參與人類歷史上最最幸福快樂、但又最瘋狂爆笑的「婚宴」，甚至有機會改寫故事結局！

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《幸福聯婚》作為餐飲劇場，食物是非常重要！大家品嚐由米芝蓮名廚李文基師傅主理一系列呼應劇情的傳統菜，除了「傳說中的仙鶴神針」，還有「你愛要出聲先得㗎」、「金牌嘻嘻哈蝦多士」、「般若波羅蜜咕嚕肉」、「浪漫激情蒸海上鮮」、「濃情蜜意鮑汁柚皮」、「鴛鴦戲水日夜繽紛」、「陳浩南遇見細細粒」⋯⋯壓軸高潮竟然是「富貴又榮華新抱茶」，婚宴最後才一起飲「新抱茶」？結局令人意想不到！

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《幸福聯婚》得到不同品牌的鼎力支持，包括：Gotcha線上夾公仔公司的公仔、Mega Outlet的蛋白棒、甜茶的茶禮包、Miracle Plant的安眠香水、Hong Kong Sexy Mall的神秘禮物、還有某位自稱「內向、憂鬱而文靜的作家」，他在配合劇情下，捐贈了一批《回憶中的香港味道》小說給新郎義賣，幫補「幸福聯婚」的支出。《幸福聯婚》的回禮很有心思，並且設有四輪「幸福抽獎」，準備了超過100份獎品，包括呼應劇情的鄭伊健Yes閃卡，每位賓客都滿載而歸！Happy Together！

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《幸福聯婚》反映了人生百態，也見證了悲歡離合，趕及在富嘉閣2024年5月19日光榮結業前初演，現正尋找合適的地方重演，到時候將會更幸福快樂、有更豐富的禮物獎品、以及更特別的美酒佳餚，大家請拭目以待！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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