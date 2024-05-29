荷蘭設計師諷刺Mockup失真　創作「Fockups」系列呈現設計的現實

【設計】設計師對於Mockup熟悉不過，在了解客戶所需以及有了一定概念之後，需要將想法可視化呈現出來，收集意見看看是否如意，然後再進入下一步或生產階段。雖然Mockup有助於表達，但一方面設計師為了取悅客戶有時會將Mockup過份美化，設計置於幻想的氛圍或環境當中而遠離現實。另一方面客戶也習慣在Mockup階段不斷修改，永遠未盡人意或是根本不實際。



這些情況時有發生，以至於設計師們可能對Mockup又愛又恨。有見及此，荷蘭一位設計師創作了一個名為「Fockups」的系列，呈現出Mockup比較真實的一面。



圖片來源：Fockups

作品「Fockups」的名字來自「f*cked mockups」，可見得這位設計師Wytze Hoogslag如何討厭Mockup。他認為Mockup讓客戶對他們的作品發布後的外觀有一個非常樂觀的看法，有時它們卻可能與現實相去甚遠。例如將尚未生產的設計融入場景中，雖然為觀眾提供更好的最終產品背景設想圖，但這些情況往往過於理想化，一杯咖啡總是被藍天襯托著，光線如霧如幻；產品會在大氣中平穩地漂浮著，恍如這個世界從來沒有重力。此外，事實證明一些戶外的設計每天都面臨著諸多挑戰，風雨交迫、時間流逝、滿布塗鴉或是途人的破壞，最後Wytze在「Fockups」系列收集了那些現實生活中的不幸情況，將「Mockup」以現實的方式展示出來。

圖片來源：Fockups

在現實中最常被破壞的例如戶外海報，在屏幕內觀看的美麗設計僅僅存在於虛擬世界，Foamboard和易拉架則會被風吹倒，並且迅速殘舊起來和褪色，即使是數碼的平面設計，有很多情況我們都是在人逼人的車廂內、沉悶無趣的辦公室甚或是坐在馬桶上瀏覽手機時看到，Mockup的場景幾乎大多不符現實，雖然大家可能會覺得這樣沒甚麼大不了，圖像美麗便好，但美觀僅僅為設計的其中一個目的，更重要的是表達和溝通，很多情況下設計根本沒有按照最初應該的方式與受眾進行交流，難度這不是客戶最應該關心之處？Wytze花了6個月的時間創作出兩個系列的「Fockups」，創作初衷不單只是對Mockup的抨擊，也是對過份追求完美的控訴。

圖片來源：Fockups

《Fockups》不僅是圖像的展現，更是可供其他設計師使用的8個Photoshop模組，讓大家可以試試將作品置入模組內看看「真實」的效果圖。Wytze為了盡可能地呈現現實，在收集素材方面下了不少功夫，同時間他也是一位非常討厭圖庫的設計師，因為圖庫中的資源素材是未必合乎現實的，起碼甚少他需要的這些條件：畫面不對稱、天氣狀況差的環境，被破壞、塗鴉或吹起以致閱讀性不佳的海報或橫額等等。當用家在使用模組時可以預見得到不如理想的情況下如何改良設計，接下來Wytze可能會因應不同城市的特質而創作出限定版本。