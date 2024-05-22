LEGO樂高更新品牌識別系統　積木特色融入視覺元素延續品牌DNA

【LEGO/ 樂高】相信大家即使並非LEGO（樂高）迷，小時候定必接觸過LEGO，這個創立自1932年的品牌至今走近百年歷史，完美演繹出創意是如何煉成的，簡單一塊積木創造出無限可能。品牌還一直與各大IP如迪士尼、華納兄弟等合作無間，除了推出產品還製作電影，令LEGO走出小朋友的圈子，在大朋友的世界也是炙手可熱的。不過在透過合作來迅速提升和鞏固知名度的同時，品牌的DNA卻很容易便被喧賓奪主。最近品牌悄悄地更新了其品牌識別系統，將品牌最重要的元素完全釋放出來。



圖片來源：Interbrand

品牌識別（Brand Identity）並非深澀且難以理解的，因為品牌的所有視覺元素，由Logo到廣告以至是所用顏色、字體等等都包含其中，結合起來有助於受眾理解品牌，加強品牌的故事性及身分。是次LEGO的改動是非常全面的，與著名品牌顧問公司Interbrand合作，思考出品牌最具獨特性的元素，而且並非流於表面，還將玩積木的動作、積木本身的特性融入其中，因為積木就是最具有標誌性和永恆性的。Interbrand指出，透過採用一系列清晰的設計元素來尊重品牌傳統及其產品，能夠為其不斷變化的受眾創造一致的品牌體驗，在提高全球知名度之同時，亦能增強企業內外的效率、一致性和興奮度。

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追源溯流，LEGO的名字來自「Leg Godt」——Play Well，繼承此理念是次品牌應用了一種全新的定制字型「Typewell」是為最明顯的改動，特點文字的間距、曲線和角度使用了LEGO積木的幾何形狀。此外，亦創造了一系列「動態圖形」（Action Graphics），是構成品牌識別系統的一個主要部分，將一套風格化的LEGO元素為圖像增添趣味，基於砌積木的運動原理來設計，甚至包括故意的錯誤元素，鼓勵人們使用產品時犯錯的適當認可，貫徹了寓教於樂的精神。配合新研發的「Clutch System」（離合器系統），讓元素可以如積木般自由組合，廣泛應用在品牌的所有用家介面上，還將虛擬與現實巧妙地聯繫起來。

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在深入思考如何可以提升的品牌價值之時，品牌發現到小朋友最熟悉的說故事方法主要是漫畫書，以此形式既有助於傳播訊息，又能以更好的方法與小朋友建立聯繫，所以在建構出整個品牌體驗時用上了不少漫畫元素，例如LEGO公仔的對話框框，並用上小組方式的構圖，讓一幅圖像便能引起小朋友閱讀故事、進入故事、創造自己的故事。這個做法既簡單有趣又有效，因為很多接觸LEGO的小朋友甚至是尚未有良好閱讀能力的。新設計已經在國外應用在一些廣告或產品上，可能大家並非覺得是一個大改變，但當應用在一些未必有很大的主題性或吸引力，純粹為功能性而生的經典套裝，現在卻煥然一新，亦更具活力與說故事的能力。此外，絕大部分的品牌設計都需要「整齊」這個元素，但積木本身就是有凹有凸有稜角，這份稜角剛好可以打破現今世界的沉悶與單調。