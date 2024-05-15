日本創意設計團隊nendo破格新作　碳捕獲混凝土應用建築轟動業界

【日本建築/ nendo】自去年開始，世界各地的酷熱氣溫紀錄相繼被打破，自踏入雨季以來，幾多百年一遇的洪水、雨量陸續出現，極端氣侯的現象，早已從以前的教科書中搬上了現實，全球減排的進程明顯是刻不容緩的。根據國際能源總署的數據顯示，原來全球碳排放中有達4成是來自建造業，當中的11%則來自建材，在建築業界早已響起警號。最近來自日本被譽為「鬼才設計團隊」的nendo，將全球首創的「碳捕獲混凝土」應用到建築之中，讓人意識到原來在減碳之同時還有碳捕獲這一條路可走。



碳捕獲混凝土築起的牆（圖片來源：nendo）

碳捕獲混凝土築起的牆，解決行人和車輛來往帶來的隱私問題（圖片來源：nendo）

nendo是由著名設計師佐藤大主理的創意團隊，所操刀的項目向來涉獵甚廣，由品牌設計、產品以至是建築和室內設計都是其拿手好戲。是次所運用的「碳捕獲混凝土」（CO2-SUICOM），是通過用工業副產品代替部分水泥，並且添加二氧化碳作為吸收材質製成，在生產過程大大減少了二氧化碳排放。本來一般常見的混凝土是透過水泥與水混合之後產生化學反應而達到硬化的效果，至於CO2-SUICOM則可以在硬化過程置於二氧化碳含量較高的空間，以捕獲二氧化碳來達到硬化效果，最後二氧化碳與混凝土結合為一。這項技術是由鹿島、中國電力、Denka和Landes Co.四家企業共同開發的，是為世界上第一種面世的碳捕獲混凝土。

「塀の家」（圖片來源：nendo）

家居環境融入自然之中（圖片來源：nendo）

是次用上了這款混凝土的項目，是位於長野縣輕井澤一所名為「塀の家」的私人住宅，設計上是沿路坐落長110米的獨特三角形建築，nendo需要思考的問題是如何有效解決行人和車輛來往帶來的隱私問題，傳統的做法往往會失卻了開揚的空間感使住宅變得隱蔽。住宅一帶是沐浴在陽光之下、草木扶疏的自然環境，還要讓家居環境融入自然之中，糢糊室內和室外的界限以活用得天獨厚的優勢。nendo將碳捕獲混凝土織起通透的圍牆，猶如一重濾網達到阻隔的效果卻又不會過於阻礙視線。

2,050塊混凝土築起五面3米高的牆形成間隔（圖片來源：nendo）

設計期間要考慮到適應每間房間的條件，確保睡房和浴室的隱私（圖片來源：nendo）

砌牆時需要調整每塊混凝土的角度，有些位置可能需要重疊兩排來進行微調。用上了2,050塊混凝土之後築起了五面3米高的牆，居住空間反而是填補圍牆之間的空白，期間要考慮到適應每間房間的條件，確保睡房和浴室的隱私，同時也為客廳和用餐區域提供寬敞開闊的氛圍。雖然「塀の家」僅僅是一所私人住宅，最近卻激起了話題，除了因為有nendo匠心獨運地利用環境與空間的設計，更多的是首個利用「碳捕獲」建材的例子，是次的成功相信會吸引更多業界人士的效法。

「塀の家」設計圖（圖片來源：nendo）

「碳捕獲」的概念其實並非新鮮事，早在2021年冰島初創企業Climeworks便已興建了一家碳捕獲工廠「Orca」，原理是透過加熱過濾出空氣中的二氧化碳，然後將這些二氧化碳與水混合並注入深達1,000米的岩層之中，經過短短兩年之後這些混合物便會礦化成石頭並保存在地底，整個過程崇尚自然循環。可能大家會質疑加熱的過程會否增加碳排放？原來Orca是利用當地的地熱來發電，整家工廠所用的能源都是再生能源。Orca預計每年可以儲存多達4,000噸二氧化碳，不過令人期待的並非這個數字，而是這個模式是否能在未來複製到其他地方被更多人效法。