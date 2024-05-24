家具名牌Vitra設計博物館　展出電影中出現過的科幻名椅大師之作

撰文：何國龍
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【Vitra/ 博物館/ 電影/ 家具】或者科幻電影最引人入勝之處，是慢慢會化為現實。當1902年科幻片始祖《月球旅行記》上映時，觀眾難以想像下一代將會見證人類登月；《大都會》中的反烏托邦世界是位於2026年，兩年之後的世界與電影又有多大相似之處？還有《銀翼殺手》的Cyber Punk、《挑戰者1號》中的虛擬成為現實⋯⋯其實現實世界也有很多元素是取自於科幻世界的，例如科幻片中出現過的家具，很多也是現實世界中的名椅，家具名牌Vitra的Vitra Design Museum，現正舉行一場名為「Science Fiction Design，From Space Age to Metaverse」的展覽，展出館藏100多件設計品，相信有不少作品大家都會覺得熟口熟面。

圖片來源：Vitra Design Museum

十九世紀工業時代激起了人們對未來的想像，催生出科幻小說這種文體，繼而發展成為電影一個重要類型。在上世紀隨著航天技術的進步，太空題材深深地影響著科幻電影以至是現實中的設計，1968年的經典《2001：太空漫遊》就是當中的表表者。太空衣所用到的塑料也從70年代開始應用到生活的各個層面，這種乾淨、光滑、耐用輕便的材質，尤其是其可塑性，化為了各式家具以及生活用品。在是次Vitra Design Museum舉行的展覽中，不少大師名椅也是塑料製的，例如《2001：太空漫遊》中出現過的，由法國著名設計師Olivier Mourgue於同時期創作的Djinn椅，又被稱為「低爐邊椅」、「2001椅」，是一款充滿現代主義風格的家具。

Olivier Mourgue《Djinn Chaise Longue》（圖片來源：MoMA）
在《2001：太空漫遊》中出現過的一系列Djinn椅又被稱為「2001椅」（電影截圖）

Olivier Mourgue早年分別在巴黎、芬蘭和瑞典接受設計培訓，在20多歲便被評價為家具設計領域的創新領導者。Djinn椅於1965年面世，以《可蘭經》中可以改變形狀的超自然神「Djinn」來命名，由於椅子充滿東方神秘主義，深受當時的西方喜愛而賣到世界各地，不過由於椅子的材質是泡棉難以保養修復，所以存在於世的已經愈來愈少，已成為別具價值的設計師收藏品，一款綠色的版本被MoMA永久收藏。

The Orgone Chair（圖片來源：marc-newson.com）

另一張展出的Orgone椅出現在2012年的《普羅米修斯》中，但其實椅子比起電影早了20年面世，Orgone椅完美展現出設計師Marc Newson一生對流線型設計的迷戀，這種風格不難看出帶有意大利戰後汽車復興時期設計的汽車特徵，椅子有如雕塑般的形狀和無縫鋁製表面有如車身外殼，原來真的是結合意大利車身製造技術所實現出來的。Marc Newson早年修讀有關珠寶和銀器的設計，所以非常擅長操縱金屬來實現心中所想，在設計出Orgone椅之前，他想創造出一種類似水銀團的流暢表面，於是找到了專門修復Aston Martin汽車的製造商合作，椅子是採用傳統汽車製造技術包括錘擊、焊接製成，大型金屬平面與無縫彎曲形態突出負空間，是為藝術與技術的交織物。

在《2001：太空漫遊》中出現過的一系列Djinn椅又被稱為「2001椅」（電影截圖）
「Argyle Chair」（圖片來源：Vitra Design Museum）

不過並非所有出現在科幻片中的椅子外觀都是科幻的，有些是對後世影響甚深的標誌性經典，例如在1982年電影《銀翼殺手》中出現的「Argyle Chair」，是由著名蘇格蘭建築及設計師Charles Rennie Mackintosh於1897年設計的，於蘇格蘭格拉斯哥市有很多地標建築，例如格拉斯哥藝術學院正是出自這位設計師之手，這些建築和家具皆有同出一徹的風格與基因。當時的格拉斯哥市受到日本主義影響，Mackintosh亦相當欣賞日本設計內斂、簡單、善用自然材質的精神，概念與著重功能和實用性的現代主義不謀而合，Mackintosh的出品可以體現出蘇格蘭文化混合新藝術運動與日本主義的結晶。

這些椅子是粒粒皆星的經典，因為都曾「出演」過名動影壇的科幻電影，除此之外Vitra Design Museum進一步為大家介紹阿根廷視覺藝術家兼設計師Andrés Reisinger，他是現時虛擬世界最著名的創作者和設計師之一，其數碼藝術品通常以家具為題，並會以NFT形式出售獲得高度關注。 其作品完美呈現出數碼世代的美學偏好和情感，在展出作品之同時整個展覽的創作方向也交由他來操刀。展覽由科幻電影和科幻小說切入，從設計中看到60年代「太空時代」的思潮，繼而進入「第二太空時代」：由踏足太空延伸到人類在太空生存的可能，然後來到今天，人們的設計對象已然面向虛擬世界/元宇宙。

圖片來源：Vitra Design Museum

展覽剛剛於5月開催直到下年5月11日，而且Vitra Design Museum的所在地、品牌Vitra位於德國的總部Vitra Campus，也是一個雲集了眾多建築大師、普立茲克獎得主的朝聖之地，有機會前往的朋友除了要把握機會一睹名椅的真身，也可沉浸於無數設計大師的作品之中。

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