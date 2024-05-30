亞洲前衛電影節即日開鑼　匯集另類電影製作夏永康菲林影像成表演

【電影/藝術】亞洲電影近年以獨特視覺風格和敘事技巧，在國際舞台上嶄露頭角，其中不少導演更嘗試打破傳統框架挑戰觀影習慣。若有興趣了解前衛電影動態，就不能錯過由今天開始為期四天的「亞洲前衛電影節」。



電影節將展示亞洲各地獨立藝術和電影製作，匯集包括陸揚、鮑藹倫、夏永康等來自亞洲各地藝術家和電影製作人，亦將舉辦一連串放映節目、展覽、表演、講座和工作坊，這次我們選出其中三個節目特作介紹，對另類製作有興趣的朋友不妨一看。



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夏永康 x nnscya 幻影頻率：一場視聽之旅

地點：M+大台階

日期：5月30日



只要看過王家衛電影，都肯定聽說過被譽為其「御用攝影師」的夏永康。他曾擔任《春光乍洩》《花樣年華》及《2046》獨家劇照師，斑斕色彩造就獨特攝影美學。這次表演將帶來夏永康從未曝光35毫米菲林影像，配上本地音樂人nnscya張靜瑜實驗聲景，其作品將透過藝術家王星會開發之聲音反應技術，實時回饋nnscya聲音操控，時而帶有雪花，時而變得扭曲，融合音樂、電影及科技，解放菲林攝影在數碼時代潛力。

手工動畫

雷磊、蘇文《照片手工上色》，2015 年 （相片由藝術家提供）

地點：M+戲院1院

日期：6月2日



製作動畫須耗費大量勞力，以人手製作自然更甚，這些年來動畫製作技術又有什麼轉變？此節目透過展示七部人手製作作品，透過賽璐珞動畫、紙上塗鴉、黑白照片加色、紙人偶和錫紙雕刻作品，一睹新媒體世界中非數碼製作流動影像之形式。其中包括早期先鋒動畫羅克斯李《ABCD》（1985）、高托柏高沙《創世紀》（1981）、陳坤儀《蘇比達》（2000）及洪強《愛愛》（1997）。節目後半部則展示年輕藝術家作品：雷磊和蘇文《照片手工上色》（2015）、張徐展《紙人展與新興糊紙店系列──靈靈肆，Si So Mi》（2017–2018），以及蔡采貝《銀幕》（2022），可見幾位藝術家探索日常物料之巧妙心思。「手工動畫」放映設映後談，中國動畫藝術家雷磊將出席與觀眾對話。

秘密與謊言

何子彥《無名》，2015 年單頻道高清數碼錄像（彩色、有聲）影片長度：21 分 15 秒 （M+，香港 © 何子彥）

地點：M+戲院1院

日期：6月2日



最後介紹節目包含三部電影，以亞洲冷戰史懸案研究為主軸，利用資料片段探索二十世紀中葉香港與周邊地區之間微妙關係，包括王博《九龍東往事》、何子彥《無名》，以及李繼忠《邪念樹》。其中何子彥《無名》只選用香港影星梁朝偉主演電影片段作串連，講述華裔越南人萊特一生。萊特有五十多個身份，從1939年到1947年期間擔任馬來亞共產黨總書記最後因被揭發為三重間諜而在泰國被殺，僅以現有作品剪輯來探索不同化身如何支撐國家和意識形態，相當值得一看。

除了上述三個節目以外，電影節亦設黑膠唱片DJ表演、絲網印刷工作坊、AI修復講座等連串免費活動，有興趣讀者不妨留意主辦單位資訊。

【活動詳情】

名稱：亞洲前衛電影節

地點：M+

日期：5月30日至6月2日

