租屋血淚史《凶的空間》演活弱質女流如何面對地產霸權｜何故專欄

《凶的空間》是一段「港式租屋血淚史」，諷刺時弊，笑中有淚，道出香港人為了「有瓦遮頭」所付出的沉重代價。



《凶的空間》海報

《凶的空間》由許晉邦編劇，劉守正導演，陸嘉琪、梁澤宇、曾永舜、李妮珊和巢嘉倫主演，賴嘉琪負責舞台、燈光及錄像設計，透過一次「凶」間奇遇，探討我們在生存和生活之間，真正需要的「空間」。

《凶的空間》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《凶的空間》是「香港話劇團」「文本特區」的其中一個項目，屬於介乎黑盒劇場和讀戲劇場中間的階段性製作，「文本特區」戲劇指導劉守正在2022年的「劇本精煉場」發掘了幾位編劇，包括許晉邦，提供「一個很有養分的在職訓練」，《凶的空間》就是這樣從文本慢慢演變成在黑盒劇場的正式演出。「香港話劇團」近年努力培育香港劇壇新血，為有經驗的創作人提供平台，並且邀請其他劇團以外的台前幕後參與演出，成績斐然。

《凶的空間》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《凶的空間》是許晉邦繼「新戲匠」系列的《迂迴曲》和《半桶水》後，再次把生活體驗轉化為劇場文字，故事源自他的租屋經驗，加上有人跳樓跌入別人單位的新聞，以及已成為他的「簽名」的「三隻小豬」，跟導演劉守正不斷磨合和改寫後，成為現時演出的版本。許晉邦是近年非常活躍的編劇，除了上述的作品，還有「爆炸戲棚娛樂」和「下雨天不吃蘋果」主辦的《大象的告別式》音樂劇，而他也是一名出色演員，憑《教父阿塗》榮獲IATC(HK)劇評人獎「2018年度演員獎」，亦憑《卡桑德拉─表象終結的世界》獲提名第9屆香港小劇場獎「優秀男演員」，他將會演出由「設計對白」主辦、「藝君子劇團」聯合製作的《六號病房》，可算是多才多藝。

《凶的空間》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《凶的空間》講述馮子樂（陸嘉琪 飾）跟男友分手後，男友帶同他的所有東西離開，曾經的「安樂窩」變成「家徒四壁」，只剩一個帳篷，以及少量個人物品，為了往後的生活，她只好退租另覓住處，但必須取回屬於她的按金。然而，在單位交吉之日，馮子樂先遇上跟她購買帳篷卻講價的林慕（巢嘉倫 飾），已經有一肚子氣，其後業主余尚秋（梁澤宇 飾）竟然以各種藉口剋扣按金，令馮子樂怒火中燒，打算借買家（曾永舜 飾）和地產經紀（李妮珊 飾）的誤會來教訓業主，怎料在眾人糾纏期間，發生了一宗突如其來的命案，他們身處的單位突然變成「凶宅」！他們的命運也在瞬間被扭轉！引發出連場人性和尊嚴大考驗！

《凶的空間》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《凶的空間》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《凶的空間》以陸嘉琪作為重心，她由開場前演出結尾，演活了弱質女流如何面對地產霸權，由起初受委屈，據理力爭，然嘗試後以其人之道還治其人之身，到最後的徹底覺悟，在一夜之間急速成長，實在不容易，建議她在不同階段的外貌和服飾可以有所差異，讓觀眾更清楚她的變化，並且帶來更大的戲劇效果。

右為編劇許晉邦（圖片來源：筆者）

《凶的空間》還有一班很厲害的客席演員：梁澤宇飾演的業主令人非常討厭，成功推動劇情，他同樣是多才多藝，除了是演員，也是編劇和平面設計師，編劇近作有香港話劇的《匙羹》，負責平面設計的近作有「藝君子劇團」的《惡之華》和「愛麗絲劇場實驗室」的《他美得尤其像一架縫紉機和一把雨傘在解剖台上的偶遇》；巢嘉倫憑「四蟲」《各位起筷》獲提名第32屆香港舞台劇獎「最佳男配角(喜劇 / 鬧劇)，今次雖然出場不多，卻是舉足輕重：曾永舜憑《今晚，Omakase夜唔夜？》獲第14屆香港小劇場「優秀男演員」，今次的表現恰如其分；李妮珊憑《Ellie, My Love》獲提名IATC(HK)劇評人獎「2022年度演出獎」，她飾演從內地來港工作的地產經紀，一口《半桶水》的唔鹹唔淡廣東話，非常搶鏡，是本劇的驚喜！

右為導演劉守正（圖片來源：筆者）

《凶的空間》讓我們反思社會的不同階層是否一定對立？生存是否一定要互相剝削？我們有沒有可以共存的方法？答案或許是如何尋找屬於我們的「空間」，重點是不要被金錢限制我們的想像！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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