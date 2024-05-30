《馴鹿寶貝》以經典流行曲　配襯跟蹤狂的愛、執著與寂寞｜林綸詩

隨著真人跟踪狂現身訪問、網上議論不斷，劇集《Baby Reindeer》（編按：港譯《馴鹿寶貝》）熱度越來越高。劇集是編導Richard Gadd的真人故事，講述潦倒的戲劇演員在酒吧工作時，因為請過一個落泊的女人飲茶之後，被她跟踪和騷擾的自傳式故事。但無論是用電影語言，還是透過劇中其他角色的說話，這個故事要指摘的並非跟踪狂，而是男主角自身的問題。

文：林綸詩｜原題：跟踪狂的音樂



《馴鹿寶貝》劇照

被人跟踪只是結果，因由還是因為自己的陰影、軟弱、渴望得到認同等等。用中文去說的話，大概更似一套「性格決定命運」的主題電影。西方人對愛 (他人的、自身的)的迷惘，對精神健康的過度剖析、對名利與人生意義的迂迴探求，看得亞洲人想掟爛電視。(評論們皆是: 好討厭男主角、男主角不斷做錯決定真的不想看下去……)

不過，作為亞洲人，還是會看下去的。我的原因是，第一集已出現了我喜歡的歌，The Turtles 的‘Happy Together’，沒錯，正是王家衞喜歡那首、電影《春光乍洩》片尾曲。關於城市裡的掙扎，在配搭似是歡愉卻沉重的歌曲，必定捕捉人心。而整套七集的戲劇也有這樣精彩的配樂，除了原創歌曲，都是六、七十年代的流行曲 (全個歌單在此) 。有King Crimson、Brian Eno、Gilbert O'Sullivan、Black Rebel Motorcycle Club等等，以經典去配襯著人一直解決不到的問題: 愛、執著、寂寞，是必勝方程式。

Netflix《馴鹿寶貝》劇照

這套是手法比故事精彩的戲劇，在最後幾集裡，男主角開始分析跟踪狂，他把她的留言錄音分類、儲起，再三聆聽，以理解她。這不是如我們對熱愛音樂的做法嗎? 自己做自己的歌單。而最後他再去找施暴者(他的陰影) ，一離開後，他竟然要播放跟踪狂讚美他的聲軌，去平靜和安慰自己。跟踪狂的聲音變了如音樂的存在，安撫著他，給他繼續走下去的力量。

聲音就是力量。戴著耳機，在城市中迷失的人，遇上及想像無數個同病相憐卻不能自救的人……所以《Baby Reindeer》可以捉緊我們的注意力。

（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

