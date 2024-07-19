兩場黃霑展覽｜超像真場景聽煇黃粵語金曲　逾百藏品回顧霑叔一生

【展覽/ 顧嘉煇/ 黃霑】經過不同時代洗禮，〈獅子山下〉〈當年情〉等歌曲仍是當之無愧粵語流行曲經典。最近就有兩大展覽以不同角度切入，回顧黃霑與顧嘉煇兩位香港樂壇一代傳奇。先是有在超像真懷舊場景裡娓娓道出顧嘉煇、黃霑合作背後故事的「曲詞印記:顧嘉煇 x 黃霑 x 粵語流行曲」，後有專研霑叔創作歷程的「滄海一聲笑 — 黃霑」，通過逾百藏品介紹黃霑在歌、影、視、廣告及文學等方面貢獻，兩者均為免費展覽，特別適合一同參觀。



「曲詞印記」展覽現場（大館）

名稱：曲詞印記:顧嘉煇 x 黃霑 x 粵語流行曲

地點：大館 01 座複式展室

日期：即日至8月28日



首先介紹的是「曲詞印記」，展覽以不同年代作為劃分，搭建懷舊茶餐廳、電器維修店、70年代客廳、90年代睡房等多個超像真場景，配以顧嘉煇及黃霑所創作經典歌曲，以數碼展示方式呈現首度曝光珍貴材料，道出作曲家顧嘉煇和填詞人黃霑創作背後鮮為人知故事。

顧嘉煇與黃霑（大館）

二人自1972年至 2003年間合作無間，從廣告歌到電視主題曲、流行榜首金曲以及電影配樂，作品見證香港由漁村躍升為國際都會的蛻變，也見證過去半個世紀音樂製作和消費模式變革。展覽首先是以「靜心室」拉開帷幕，兩人合作236 首歌曲歌名映入眼前，重溫「煇黃組合」經典創作。

「曲詞印記」70 年代生活場（大館）

順著路線走，便到了70 年代生活場景，各處能看到縫紉機、唱盤、電視機等當年家居擺設，能聽到兩人首次合作曲目1972 年音樂劇《白孃孃》插曲〈愛你變成害你〉，緊接著是經典電視節目主題曲〈家變〉和〈獅子山下〉，彷彿穿越時空。另一個場景則呈現一對兄弟臥室，播放著《英雄本色》插曲〈當年情〉，帶領觀眾回到 90 年代的香港。

暢想兩人工作場景之「再想像工作間」（大館）

由於顧嘉煇及黃霑絕少共處一室工作，兩人主要通過電話及傳真聯繫，「再想像工作間」構建了兩人工作場景，一半是歌曲創作的工作室，另一半則是寫詞的地方，讓觀眾近距離了解當時錄音設備和音樂製作工具，同時也展示兩人最後一次合作——於 2003 年為音樂劇《酸酸甜甜香港地》創作歌曲。

地下二層展區兩個場景亦特別值得介紹，分別是復刻了懷舊茶餐廳和電器維修店。冰室懷舊裝潢讓觀眾彷彿置身於上世紀末，在餐牌上附上〈滄海一聲笑〉〈滄海一聲笑〉(電影《笑傲江湖》主題曲)及〈上海灘〉(1980 年電視劇）樂譜，巧妙介紹金曲特別之處；而旁邊的電器維修店則可以聽到〈焚心以火〉(1989 年電影《秦俑》主題曲)，,讓觀眾切身地感受當年香港人生活點滴。

「滄海一聲笑—黃霑」展覽主視覺設計的黃霑圖像取自其送給友人的親筆簽名及自畫像（政府新聞處）

名稱：滄海一聲笑 — 黃霑

地點：香港文化博物館專題展覽館一及二

日期：即日至2025年2月10日



展覽精選約一百四十套黃霑相關展品，分別來自康樂及文化事務署轄下多間博物館的館藏，以及借展物品，介紹一代文化巨匠在歌、影、視、廣告及文學等方面的貢獻。（政府新聞處）

另一展覽就以黃霑創作生涯作為切入點，借用黃霑四首作品連結生平，紀念黃霑逝世二十周年，展出來自香港文化博物館、香港歷史博物館和香港電影資料館，以及香港中央圖書館精選藏品及借展物品，包括多張珍貴唱片封套，如收錄了由黃霑填詞、其音樂創作好拍檔顧嘉煇作曲、港人耳熟能詳《獅子山下》；同樣是「煇黃」組合作品之《上海灘》電視劇主題曲；由黃霑為經典兒歌填上粵語歌詞的《世界真細小》等。

+ 3

另有由黃霑於大學時期為兩齣電影《梁山伯與祝英台》和《花木蘭》擔當電影歌曲幕後合唱的電影海報，以及黃霑最後一部主演電影《我的大嚿父母》電影海報，亦有不少黃霑與友人相關展品，包括由顧嘉煇家人借出，顧嘉煇按他與黃霑合照繪畫一幅畫作；還有黃霑擔任編劇、填詞，並由羅文製作之大型音樂劇《柳毅傳書》劇本、歌詞手稿等文本，以及黃霑與劉培基合照等。展覽以外，更設不少講座以及工作坊，有興趣讀者可以留意主辦單位資訊。