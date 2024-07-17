書展2024｜編輯部爆買清單：從香港山林隱居筆記到影視改編潛力股

【書展2024/書籍推介】一連7日書展今日（17日）正式開鑼，今年書展選定「影視文學」作年度主題，各大書商帶來貼題作品之餘，亦有各類型作品述說香港生活體驗。那麼眾多作品眼花撩亂，要從哪裡開始看起？



這次編輯部精選六本新書以及一本經典書目，涵蓋散文、圖文小說攝影集等不同類別本地創作，從香港隱居筆記到文學作品改編漫畫，更有影視改編潛力股以及專研香港導演書籍，有興趣讀者不妨選一本讀讀看。



《隱山：山居日月筆記》（書封）

書名：隱山：山居日月筆記

作者：葉曉文

出版社：三聯書店（香港）有限公司



一般提起香港居住體驗，腦海裡容易浮現密集樓宇，或是人潮湧湧街道，但作家葉曉文在香港的生活體驗似乎不同。二○二一年秋，作者葉曉文搬到了位處香港船灣淡水湖後方荔枝窩村居住。荔枝窩三面環山、一面向海，沒有任何車輛可以到達，只能徒步或乘船前往。這塊偏遠但乾淨的土地深深吸引了她，在那裡她開始有機耕種，與夥伴們成立了小農場「隱山」（Farm In-situ），也開始不同形式藝術創作。

《隱山：山居日月筆記》正是她在山中時光的思考濃縮，不僅以散文形式紀錄每天躬身耕種生活，更以自傳體小說形式講述自己與山中生靈相處點滴。葉曉文出身中文系，文筆精煉之餘不少篇章提及古今詩作，書中插畫同樣出自她手，觀察入微為讀者帶圖文兼備港式田園日記。

《我香港，我街道（漫畫版）：微物情歌》（書封）

書名：我香港，我街道（漫畫版）：微物情歌

作者： 柳廣成、王樂儀、洪昊賢、周漢輝、梁莉姿、黃裕邦、楊彩杰、蔡炎培、鄧阿藍

出版社：二○四六出版



那麼說起此地生活體驗，似乎不得不提起香港街道文學合集《我香港，我街道》。文集收錄五十四位香港作家書寫香港街道的文章，內容依地區劃分為港島、九龍、新界三章，文類涵蓋小說、散文、詩，不僅寫街道故事，更寫香港的歷史、集體記憶與常民生活，第一部以及第二部均廣受好評。

今年《我香港，我街道》推出漫畫版，由移居台灣的漫畫家柳廣成將兩本《我香港，我街道》中其中八篇文學作品，進行改編繪製。漫畫家將文字脈絡重新梳理，通過黑白鉛筆寫實工筆細描，以秀麗畫風呈現香港魔幻想像，又能看到香港社區地景的另一個維度。

《壹捌零壹》（書封）

書名：壹捌零壹

作者：林宇

繪者：曹志豪

出版社：季風帶文化



今年《九龍城寨之圍城》大熱，不禁讓人思考下一部被影視化的本地作品會是什麼？編輯部就認為，圖文小說《壹捌零壹》可能是其中一個潛力股，出版商更指已有電影公司對此書感興趣。香港作家林宇聯乘漫畫家曹志豪，以熱血王道漫畫方式，重現張保仔稱霸南海傳奇故事。

張保仔向來是香港創作者喜愛的故事藍本，極有可塑性。《壹捌零壹》就號稱是暴力美學版《One Piece》，述說一代海盜之王張保仔以漁民之子身份崛起，繼而扎根香港，見證一場場經典華南海上戰役、生死對決，經歷出賣、妥協、背叛、妒忌、憎恨，體會各種人性善與惡，縱受接連不斷的考驗。作品敘事架構宏大，有港產黑幫片氣息之餘，還涉獵香港海洋文化描述，從不同角度閱讀都相當精彩。

《黑暗之城：九龍城寨的日與夜》（書封）

書名：黑暗之城：九龍城寨的日與夜

作者：格雷格‧吉拉德（Greg Girard）、林保賢（Ian Lambot）

出版社：中華書局(香港)有限公司



既然提起九龍城寨，自然要介紹《黑暗之城──九龍城寨的日與夜》。此書可以說九龍城寨相關經典書目，不僅有Greg Girard大量歷史照片還原「三不管」地帶真實面貌，同時涵蓋大量城寨街坊口述故事，同時配以繪畫以及地圖探討該地構造，說是一本民族誌並不為過。雖然本書中文版出版將近十年（亦是本文唯一非2024年出版書籍），但這次乘著電影熱潮，書商再次把此經典書目帶到書展，八折優惠後價格相當值得入手，這類精裝書籍甚少有此減價力度，特別再次與讀者介紹。

此外，《九龍城寨之圍城》原著小說作者余兒亦在今年書展帶來前傳《九龍城寨之龍頭》以及後傳《九龍城寨之終章》，前者講述龍捲風以及陳占一代故事，而後者則延續電影講述信一等人接掌龍城幫，作者表示紙本書籍未必會再版，有興趣讀者不妨把握機會購買。

《爆裂小念頭 葉偉信》（書封）

書名：爆裂小念頭 葉偉信

主編：卓男、曾肇弘

出版社：香港電影評論學會



今年書展以「影視文學」作為主題，那麼介紹專研香港導演的書籍似乎恰到好處。從《殺破狼》《葉問》到《衝上雲霄》《智齒》，葉偉信經典作不少，擅於從荒謬處境突顯人性。《爆裂小念頭 葉偉信》由香港電影評論學會策劃及出版，收錄多篇影評人撰寫專題評論文章，深入剖析葉偉信導演電影特色和風格。書內亦輯錄深度影人訪問，多名與葉導演合作經年電影人，包括鄭保瑞、古天樂、吳鎮宇、任達華等，暢談合作點滴與大腦碰撞。今年香港電影評論學會不設獨立攤位，此書將寄售於榆林書店。

《消失的記憶：舊香港的光影故事》（書封）

書名：消失的記憶：舊香港的光影故事

作者：勇先

出版社：生活文化



《消失的記憶：舊香港的光影故事》嘗試以文字作為放映機，從電視劇《歡樂今宵》《風雲》到《英雄本色》，帶著我們一幕幕回看上世紀香港影視作品。本書主要提及八十年代中期以後作品，主流以外也談及不少另類作品。作者表示，本書「讓我們在愛恨交錯中，梳理本土電視電影歷史文化的小意義」，以影視作品作為脈絡，帶讀者回憶舊香港光影故事。

《天堂春夢：二十世紀香港電影史論》（書封）

書名：天堂春夢：二十世紀香港電影史論

作者：游靜

出版社：聯經出版公司



最後一本介紹書目「學術味」較濃，但卻是回顧香港電影史一本重要作品。作者游靜爬梳大量原始資料，穿梭於電影個案解讀、影人自述，及時空政治脈絡分析，探討過去耳熟能詳的電影、人物、性別角色、文化歷史及其構成，譬如香港電影史與文學史關聯、風月片如何展現反殖心結以及喜劇何以作為香港夢呈現等。透過回顧香港電影史，體味今天華語流行文化如何依舊從這份深厚歷史遺產中取經。