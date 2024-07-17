特朗普遇刺｜認識普立茲獎得主Evan Vucci　捕捉傳奇時刻定格歷史

【特朗普遇刺/ Evan Vucci】近日新聞大事必定是前美國總統、今屆候選人特朗普（普川Donald Trump）遇刺事件，事件嚴重性足以列入史冊，後世翻查歷史時將會見到一幅極具震撼力的攝影作品。美聯社攝影記者Evan Vucci因為在極為危急的情況下，按下快門捕捉到這歷史性一幕，其專業與冷靜使之一夜之間成名，作品堪稱構圖完美，日前亦被《TIME》選為最新一期的封面。



《TIME》下一期的封面（圖片來源：x.com/TIME）

這幅作品有著無可比擬的張力，充滿象徵性的符號：美國國旗、高舉的拳頭、臉上的血跡，還有被簇擁著的危急氛圍⋯⋯震撼了眼球震驚了世界。Evan Vucci在事後分享道，他已非首次遇到類似的情況，之所以能夠保持清醒，全靠豐富的經驗，他當時不斷跟自己說要冷靜停下來，找尋不同的角度紀錄下來。在聽到槍聲之際，他隨即採取了行動，衝向舞台另一邊，當特朗普舉起拳頭一刻，拍下這寫入傳奇的一刻。及後，為了完全解構Vucci的作品，他當時所用的器材都曝光了，是「Sony A9 III ILCE-9M3」，鏡頭為「FE 24-70mm F2.8 GM」。

Evan Vucci是一位非常資深的攝影記者，在照片被廣泛流傳開去之後，人們好奇他到底是誰。他現時為美聯社首席攝影師，於2020年因為佛洛伊德事件而奪得過普立茲突發新聞攝影獎。2020年非裔美國人佛洛伊德因涉嫌使用假鈔被捕，當時白人警察以單膝跪在其身上達8分鐘，期間佛洛伊德失去知覺隨後送往急救室被宣告不治，及後引發了一連串的示威活動。Vucci與其團隊在抗議活動中拍攝了許多震撼的照片。

Vucci自2003年起加入美聯社已經為其工作了長達21年，早在讀書期間已進行紀實攝影工作，最初主要拍攝體育活動，直到悉尼奧運舉行期間，他擔任了大會的其中一位攝影師，才華因而被美聯社發掘並加入其中，除了體育新聞還主要拍攝美國軍隊和政治人物等主題，包括伊拉克和阿富汗戰爭、體育盛事超級碗等。Vucci還有另一個令人驚喜的身份，他同時是業餘MMA格鬥選手，擅長巴西柔術，魁梧的體態身型似乎是這樣煉成的，在他的Instagram上發現，他恆常性地參與比賽，於今年三月奪得了「Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championship」中的銅牌。

圖片來源：instagram.com/evanvucci

這幅作品為人所津津樂道，其中一個關鍵是構圖之巧妙，特朗普的拳頭與手臂剛好與旗桿平行，與旗桿和國旗形成完美的黃金三角，三角形內則包圍著特朗普與保鑣。這個姿態又令人聯想到名畫《自由領導人民》（La Liberté guidant le peuple），是由法國浪漫主義畫家Eugène Delacroix於1830年所畫，紀念同年法國七月革命而創作的作品，畫中自由女神高舉右手，手執法國紅白藍三色旗，號召著身後的人民起來革命。畫作最著名的一點正是採用了金字塔三角構圖，與Vucci的照片一樣地以旗尖作為金字塔的最高點，旗桿、旗幟的輪廓組成了金字塔的邊，主角及人們被包圍其中。

《La Liberté guidant le peuple》（圖片來源：Wiki/Musée du Louvre）

此外，與之相似的佳作又有著名攝影作品《Raising the Flag on Iwo Jima》，是由攝影師Joe Rosenthal於1945年2月23日所拍下，5名海軍陸戰隊員與醫護兵在硫磺島的山上升起美國國旗的一幕，同樣地構圖極為精美，甚至一直令世人不禁懷疑這是一張擺拍照。後來攝影師受訪時指出自己當時根本沒有準備，只是見到人們插上旗幟便本能地按下快門，連取景器都沒有看。後來Joe Rosenthal憑著作品奪得普立茲獎，作品成為了經典，也是多年來被複製、二創最多的照片。不過對於是次Vucci的攝影相信不會引起質疑，因為事件發生於電光火石之間，就連特朗普僅受輕傷絕對是奇蹟，捕捉到決定性的瞬間全因Vucci的經驗與臨場反應。