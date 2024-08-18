風車草黑心喜劇《Di-Dar》　劇情有意思精彩極好笑｜何故專欄

《Di-Dar》原創音樂劇場，風車草黑心喜劇，劇情有意思，歌舞好精彩！好笑到喊！好睇到癲！



《Di-Dar》由梁祖堯主演、編劇和導演，湯駿業聯合導演兼監製，阮韻珊聯合編劇，孔奕佳擔任音樂總監，晴天林負責填詞，是一部結合了中華傳統文化和香港人集體回憶的熱鬧繽紛音樂劇。



《Di-Dar》海報

《Di-Dar》講述「聖賢中學」財政緊絀，面臨殺校邊緣，校長（葛民輝 飾）決定弘揚中國文化，在學校硬推中樂，企圖獲取活動資助金來吊命，可惜學生反應欠佳，周Sir（湯駿業 飾）和Miss Tong（邵美君 飾）即使推出「大過變小過，小過變缺點，缺點變優點」的優惠，也只能吸引到三名充滿夢想的「壞學生」──龍妙妙（何洛瑤 飾）、丁滿（杜曦駿 飾）和彭鵬（KaKit 飾）──加入，但是一波未平一波又起，校園裡突然鬧鬼，即使是基督教學校，校長也只好聘請法科師傅龍震天（梁祖堯 飾）和龍李鳳英（胡麗英 飾）在校內驅鬼，怎料厲鬼黃樂成（岑珈其 飾）竟然跟龍震天、校長、周Sir和Miss Tong擁有微妙的複雜關係⋯⋯

圖片來源：何故

《Di-Dar》是一個關於「夢想」的故事，也是一個關於「回憶」的故事，更是一個關於「救贖」的故事。《Di-Dar》和2022年的都市魔幻記《隔離童話集》同屬「死亡系列」，探討了很多關於「死亡」的問題，梁祖堯認為「肉體的死亡可怕，但鬥志的死亡更可怕」，湯駿業卻「有時候我會突然幻想最好的朋友遇到意外比我先走，我的世界會變成怎樣？」在尊敬和記念已死去的親友同時，我們如何糾正昔日的錯誤？如何好好活下去？是否需要一個儀式？一首歌曲？又或是一聲道歉？《Di-Dar》在搞笑的顛峰過後，竟然令人非常感動，記得帶紙巾入場。

《Di-Dar》海報

《Di-Dar》作為音樂劇場，音樂是非常重要的元素。在開場前，播放著一系列九十年代的粵語金曲，喚起了不少觀眾的美好回憶。正式開場後，響起周慧敏〈自作多情〉的熟悉旋律，立即引發起熱烈掌聲！而這首〈自作多情〉正好呼應了兩代主角們的曖昧關係，並非純粹的「回憶殺」。全場觀眾一同起身唱校歌，可算是神來之筆！那一場峰迴路轉的「打地獄」，簡直就是黑色幽默的極致！六人一鬼跳唱組合RIP的多首上榜金曲，不只是一味胡鬧，成功燃起了全場觀眾的音樂魂！個人至愛〈死氣洋洋〉！〈你唔拜我喇！〉和〈全身火化〉都是令人爆笑的佳作！強烈建議派上電台，甚至推出原聲大碟！

《Di-Dar》海報

《Di-Dar》的演員各有精彩表現，梁祖堯、湯駿業和邵美君作為風車草的三大台柱，分別施展了渾身解數，沒有令觀眾失望！葛民輝果然薑是老的辣，只要有他在場上，即使在群戲裡，也是焦點所在！何洛瑤演得奔放，令人眼前一亮！杜曦駿和KaKit身兼編舞，演出亦有板有眼，令人喜出望外！馬瑋謙（DiDaBoy）乃是現任香港中樂團的嗩吶首席，他的嗩吶演奏在本劇大放異彩，特別是〈火熱動感LaLaLa〉的一段！黃夏蕙驚喜客串，為劇情帶來大逆轉，雖然只有一場戲，卻是本劇的MVP！

+ 2

《Di-Dar》讓我們明白「活著實在好」，當中有一句令人留下深刻印象的台詞「守住盞燈，唔好俾佢熄！」至於如何守護對我們最重要的事物？或許就像場刊上引用的〈火熱動感LaLaLa〉的歌詞「沉悶的一切最需要你的美麗狂想」。

《Di-Dar》散場後，每位觀眾獲派發一粒特製手工糖作為回禮，真的好有心思！某程度上，《Di-Dar》就像是一場讓我們洗滌心靈的儀式，建議大家身穿配台主題的綠色衣物參與，最重要是千萬不要遲到啊！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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