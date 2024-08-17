從《我推的孩子2》　看見蘆原妃名子事件的另一種結局｜湯禎兆

《我推的孩子2》動畫進入第二季，焦點集中在漫畫的第五章——2.5次元舞台篇上。與第一季截然不同，本來一向是主軸脈絡的為母尋兇記，到此稍為擱下（漫畫中至第六章：舞台幕後，當阿奎亞發現姬川大輝其實是自己的同父異母的哥哥，之後會有進一步的發展)。尤其開季數集針對漫畫原作、舞台改編編導，乃至出版社及製作方各界的角力，背後更牽連至演員的綵排及準備，我覺得完全走「業界篇」的路線，而且極具教育意義，也可看到製作團隊的野心所在。

文：湯禎兆｜原題：《我推的孩子2》的業界篇



《我推的孩子》2期動畫製作決定預告短片截圖

不知大家還記得早陣子《SEXY田中小姐》漫畫家蘆原妃名子之死的慘劇嗎？看著《東京BLADE》原作者鮫島阿比子與舞台製作方的爭拗，尤其是對舞台編劇ＧＯＡ的尖銳刻薄批評，儼然就是上述悲劇的影射操作——突出原作者只要下定心腸，就可以玉石俱焚取回創作權，只不過動畫質疑這就是理想的方法嗎？現實中蘆原妃名子取回日劇最後兩集的改編權，但結果卻釀成悲劇。動畫中卻以大團圓的方法處理，且利用阿奎亞作為鋪墊，透過他的自省從而再穿針引線，令阿比子明白團隊力量的重要性。當中她與「老師」吉祥寺賴子的徹夜邊趕工邊爭拗一幕尤其動人。看著看著，不期然也由衷期盼往來的任何衝突也可沿此而平息呢！

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）