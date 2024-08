朱克伯格贈妻雕像惹熱話　誇張示愛之舉要數印度名勝與這位數學家

【Daniel Arsham/ Facebook/ IG/ Meta/ 朱克伯格】向愛人表達愛意的方法有很多種,Meta行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)早前就刷新一種奢華的方法,委託著名藝術家Daniel Arsham為其妻子Priscilla Chan創作了一座猶如古希臘女神的雕像,Daniel Arsham是現時最炙手可熱的藝術家之一,不少收藏家都對其作品趨之若鶩,使得網民評論此舉為十足億萬富豪會做的事。



朱克伯格於今年4月出爐的富豪排名榜中超越了Elon Musk躍居為全球第3大富豪,身家達到1,869億美元,是次贈送這座2米高的雕像除了出手闊綽也顯出浪漫,帖子一出引發廣泛討論,他指出這是仿效「古羅馬傳統」的行為,其妻子則在帖文中留言「The more of me the better?」。作品展示出一貫的Daniel Arsham風格,用上氧化銅為材質呈現出青綠色調,閃爍的金屬帷幔包裹在雕像身上,既有古典風格卻不失現代特色,及後Daniel Arsham將會於9月在威尼斯舉行展覽,是為他有史以來規模最大的展出,在釋出的作品預覽當中看到有相同風格的作品。

Daniel Arsham出道至今逾二十年,曾榮獲Gelman Trust Fellowship Award、GNMH等獎項,擅長的風格將作品刻意賦予被侵蝕破壞的感覺,被稱為「廢墟風」或「神秘的當代考古學」,概念來自其家鄉曾被颱風所摧毀,使他感悟到世事並無永恆,決定以自己雙手主動破壞作品來寄語。他早年曾以Pokémon的創作深入民心,及後聲名大噪之後頻頻與眾多品牌合作,範疇甚廣包括Louis Vuitton、Calvin Klein、Uniqlo、Porsche、Hublot等,作品價值水漲船高,於2019年一件以風化水晶創作的時尚雜誌雕塑以231萬港元拍出。他的另一大特色是善用單色調或保留材質的原色,是次Priscilla Chan的雕像也是如此。原來他是一位色盲患者,需要以器材輔助才得以重見色彩。

朱克伯格作為愛妻號此舉足見心意,不過在網民的眼中卻非人人受落,竟然認為他的做法過於奢華,畢竟他的確負擔得起,也大有機會是一名藝術狂迷。Facebook的母公司Meta位於世界各地的辦公室,向來以別具特色的藝術室內設計而聞名,來自企業一個名為「Open Arts」的企劃,Meta成立之後的首個廣告就是選址在藝術館,委託多位當代藝術家與之合作在公司辦公室中創作逾千件場地特定的作品,藝術家如Kimberly Trowbridge、Fallen Fruit、Jane Rainey、Heejae Kim等,令辦公空間充滿著藝術氛圍,相信能夠大為啟發到員工的創作力亦賞心悅目。

正所謂自古英雄難過美人關,朱克伯格近年風頭一時無兩,示起愛來卻如此瘋狂,不過誇張示愛之舉還有更多。最著名的一例必屬印度世界遺產泰姬瑪哈陵,是由蒙兀兒王朝第5代皇帝沙迦罕,為了紀念第二任妻子姬蔓・芭奴而興建的陵墓,他身故後亦合葬於此。相傳這位皇后因為生下第14個孩子時受感染死於軍營中,臨終前向沙迦罕提出了3個遺願,其中之一是為她建造一座全世界最美麗的陵墓,沙迦罕不負所望,泰姬瑪哈陵極為奢華宏偉,於2015年計算過其建造成本以現今價值估算達8.27億美元,據說光是建材已需要超過1,000頭大象來運輸,包括本土的半透明大理石、中國的玉石、西藏的綠松石、斯里蘭卡的藍寶石等28種寶石和礦物,建造時搭建巨型鷹架都需要花費數年,甚至連拆除都有難度,後來沙迦罕心生一計,讓任何人都可以拿走鷹架上的磚塊,最後一夜之間就被拆除了。

泰姬瑪哈陵,於1983年聯合國教科文組織將之列為世界遺產,稱其為「世界遺產中令世人讚嘆的經典傑作之一」(圖片來源:Wiki)

說到浪漫又怎少得法國人,著名法國哲學家兼數學家,提出哲學命題「我思故我在」的笛卡兒,被認為是近代哲學和解析幾何的創始人,他最出名的情史,是被任命為瑞典公主的數學老師時愛上了對方,可惜他最後染上黑死病,在臨終之時向公主寄出了13封情信,都一一被國王攔截下來,國王打開最後一封時竟發現一條數學方程式「r = a(1 - sinθ)」,當時的數學家無人能解,只有公主解開方程式並隨之畫出一個心型⋯⋯這到底是數學家的瘋狂還是另類的浪漫?雖然這個愛情故事已流傳甚廣,不過後世證實其實是純屬虛構的。