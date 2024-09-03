九月展覽｜陳餘生藝術展、老夫子手稿展、著名攝影師黃永熹攝影展

【展覽】來到九月，我們又迎來一系列精彩展覽。我們這次特別選取香港著名藝術家陳餘生藝術展、老夫子60週年手稿展、本地著名攝影師黃永熹個展以及「香江墨跡」書法展特作介紹，不論你喜歡抽象畫作或是攝影作品，總有一個展覽適合你。



名稱：明天會再來：陳餘生藝術展

日期：即日至9月29日

地點：亞洲協會香港中心



不知道大家有沒有在香港站見過一幅巨型黃色壁畫？其實這是香港著名藝術家陳餘生（1925-2020）作品，最近亞洲協會香港中心就舉行「明天會再來：陳餘生藝術展」，藉著藝術家逝世四週年，回顧其跨越不同時代、文化及媒介創作，呈獻超過100件作品及其他文獻資料，以紀念這位標新立異的本地藝術奇才。

不同於許多科班出生藝術家，陳餘生四十多歲才開始繪畫生涯，但可能正因為如此，其抽象畫作用色濃重、形態充滿童趣，個人藝術語言別樹一格。他曾形容自己風格為「phylosym」，是一個結合「phylosophical」（哲學性）以及「symbolic」的名詞，古代青銅器到日常物品都能在其筆下化為情感載體，而他對塑膠彩的運用更是廣受稱讚。步入晚年後，他將心思放到數位藝術，用微軟小畫家對比色塊嘗試繪畫，後來更創作不少「3D」數碼繪畫。陳餘生在1985年曾獲頒發大英帝國最優秀勳章（MBE），91年獲香港藝術家聯盟及香港市政局頒發 「1990香港藝術家年獎」，回歸後則獲香港特別行政區政府頒發銅紫荊星章。

名稱：老夫子60週年手稿展

日期：即日至9月8日

地點：香港黃竹坑道65號志昌行中心12樓C室 Lucie Chang Fine Arts



香港人的集體回憶裡，相信都有老夫子一席位。老夫子身穿黃色長衫、藍色格子束腳褲以及功夫鞋，聯同好友大番薯以及秦先生，以幽默姿態呈現人生百態。老夫子是漫畫家王家禧創作角色，當時他以長子王澤名字作為筆名，於1964年第一次發行老夫子單行本，此後作品深受香港以及各地華人喜愛。而從1995年起，《老夫子》則改由王澤本人執筆創作，讀者多以「老王澤」以及「小王澤」為兩人作區分。適逢今年是首單行本發行60週年，Lucie Chang Fine Arts早前就宣佈在本週舉辦快閃老夫子手稿展覽，大家不妨把握機會，重溫老夫子經典魅力。

名稱：IT’S ABOUT TIME! 有關時間！

日期：即日至2024年9月15日

地點：香港知專設計學院C003室﹙港鐵調景嶺站A2出口﹚



攝影師黃永熹（Sam Wong）未必是港人最熟悉的名字，但他不少經典作品你可能已經見過，譬如是陳百強大碟《夢裡人》封面、哥哥張國榮《霸王別姬》雜誌封面、梅艷芳《金枝玉葉2》電影海報以及張學友《餓狼傳說》封面等等，作品橫跨廣告、唱片封面、電影海報以及雜誌等，絕對是香港樂壇黃金時代一位重要人物。

這次不少展品為當年黑房沖洗後便保存至今的原相片，更首度曝光未曾正式推出之唱片封套。個展名稱「IT’S ABOUT TIME! 」寓意時機成熟，黃永熹入行超過40年，現在終於感覺是時候回望這些見證時代變更的照片。

名稱：香江墨跡——構築香港的書法藝術

日期：即日至10月1日

地點：香港誠品銅鑼灣店 9F FORUM



在今年五月，我們曾經訪問過《香江墨跡》作者黃宣游，他專研上世紀四位香港代表性書法家區建公、謝熙、卓少衡以及黎一鳴作品及生平，從招牌、名片等常見「商業書法」應用，側寫香港視覺文化構成。最近其團隊就推出迷你展覽，除了有古董書法文物，亦展出書法藝術嶄新應用，有興趣讀者不妨到現場親眼欣賞各大師墨寶。