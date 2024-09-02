書籍介紹｜同一個詞在粵語普通話意思大不同！盤點最易被誤會詞彙

普通話和粵語的同形異義詞是一個有趣的語言現象，雖然是同一種書寫形式，詞義卻完全不同，如果不清楚詞義上的區別，在交際中就可能會引起誤會。

文：郭楊｜原題：《粵語普通話同形異義詞》



書名：粵語普通話同形異義詞

作者/譯者/編者：羅丹丹、張翼、李賽璐、李春紅、李黃萍、劉慧

出版社： 三聯書店[香港]有限公司



比如「窩心」一詞，在普通話中的意思是「煩悶鬱積在心中不能發洩出來、讓人感到委屈」，而在粵語中則表示「體貼、貼心」（例句：媽咪就快生日，我準備咗一份好窩心嘅禮物）；又如「醒目」，在普通話中表示「清晰明顯，引人注目」，而在粵語中表示「聰明；機靈；才思敏捷」（例句：好彩你咁醒目訂咗枱食飯，如果唔係有排等）；再如「打尖」，在普通話中的意思為「旅途中休息吃東西」，而在粵語中的意思為「插隊；加塞兒」（例句：而家已經少咗人會排隊打尖。）。

在普通話中，「班房」是監獄或拘留所的俗稱。（羅君豪攝）

再舉一個典型的例子，「班房」。在香港、澳門，中小學裏的教室，大家習慣叫做「班房」。可是在普通話裏，「班房」是監獄或拘留所的俗稱。「坐班房」、「蹲班房」、「進班房」，都是坐牢、坐監獄的意思。這兩個不同的意思相去甚遠。還有一些很有趣的詞，比如「手指」在粵語中有「U盤」的意思（例句：離開咗公司先醒起，我隻手指仲插住喺公司電腦度。）， 「尿袋」可以用來表示「充電寶」（例句：我部手機冇電，你有冇尿袋借我叉電？）

在普通話中用「尿袋」，可能會引起誤會（GettyImages）

可見不管是學習普通話，還是學習粵語，明白這些詞語在交流中的真正含義都十分重要。鑒於此，來自香港幾所大學的六位老師從自己多年的教學實踐及日常生活中積累了豐富的語料，編寫了《粵語普通話同形異義詞》一書。

《粵語普通話同形異義詞》收錄了近400組粵語普通話同形異義詞，每組詞列出了常用義項、注音及例句，部分詞條提供了延伸詞語，並配有插畫。正如作者所說，「希望這本小書可以幫助大家在不同的交際環境中選擇合適的詞語，做到表達得體，真正學會普通話或粵語。」

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）