BOOKED:藝術書展今年逾110個參展單位　編輯嚴選必看5大有趣攤位

【藝術書展/ BOOKED】一年一度「BOOKED：香港藝術書展」再次開鑼，今年將有超過 110 位藝術家、出版商、機構和書店參加，分別來自香港、澳門、內地以及日本、韓國、印尼、英國、美國等多個地區。不少藝術家以及出版商都帶來平日在坊間未必都接觸的有趣刊物，今次展會更是有兩層，比以往規模更大。這次我們嚴選出五個攤位特作介紹，有興趣讀者朋友不妨多加留意。



勁HEA PRESS

勁HEA PRESS攤位（攝：梁嘉欣）

看名字就知道，首先介紹的「勁HEA PRESS」來自香港，是兩個藝術家組成之微型出版社，主營小誌、攝影書、漫畫等等。與出版社名稱相符，她們帶來作品同樣有一股隨和氣質。

漫畫家Pearl Law作品《DLLM》（攝：梁嘉欣）

來到她們攤檔，便能看到碩大「DLLM」字眼，原來是插畫師/漫畫家Pearl Law作品，她將日常生活中大家可能忍不住説粗口的時刻捕捉下來，譬如是在街上受到鴿糞「襲擊」，又或是宅男聽到「結衣BB結婚」新聞，詼諧有趣，相當值得一看。這次Pearl Law亦在「勁HEA PRESS」攤位坐鎮，更帶來她《It was cool in the noughties》以及《Parasocial Activity》等其他作品。

Small Tune Press

Small Tune Press攤位（攝：梁嘉欣）

第二間介紹的「Small Tune Press」同樣是香港獨立出版社，專注於藝術書誌創作及策劃。這次他們帶來ZINE COOP小集誌不少可愛刊物，譬如是圍繞薯仔出發雜誌《POTATO》，書中有有世界各地薯片介紹、薯仔煮法、冷知識等，極有童趣；另一本刊物《怪魚》以漫畫方式重新演繹日本浦島太郎傳統故事，色彩繽紛。

《英倫流行三十年》小誌（攝：梁嘉欣）

至於編輯自己在這個攤位亦「課金」購買了《英倫流行三十年》小誌，為本地設計師Forrest Lau出品，他以視覺形式呈現的Britpop播放清單，每一頁都能看到他針對〈Supersonic〉〈Common People〉等曲目所創作拼貼。適逢Oasis宣布重組，自然不能錯過。

In Plain Words

In Plain Words攤位（攝：梁嘉欣）

第三間介紹的「In Plain Words」則來自新加坡，主要售賣有關食物以及設計書籍。新加坡熟食中心大家聽得過，不知道大家又知不知道他們所用工具有特別講究？

這次他們帶來的《Hawker Colours：Melamine Tableware in Singapore》便是針對攤販所用特定餐具作出研究，原來這些餐具在用色、材質方便都有特別設計。另一本售賣書籍《When Cooking Was A Crime》則是研究了新加坡監獄內「非法煮食」情況，原來犯人在監獄內亦能對食物有不同加工，適合對食物或是新加坡有興趣的朋友。

Street Report

Street Report攤位（攝：梁嘉欣）

「Street Report」同樣來自新加坡，不過這次他們所販賣刊物注意力就集中在街道上。顧名思義，刊物都是他們對道路進行的觀察與報導，譬如是香港叮叮車軌上人類和鴿子共同之處、叮叮上不同乘客行為或是車輛構造等。

其餘刊物則是多報導新加坡道路情況，例如街頭有什麼類型的座位、垃圾桶開口並不對街、商人擺攤賣貨時鉤子究竟要怎麼擺等等，看似零碎微不足道，實質卻讓大家對當地風土民情有所接觸。

Icosa二十面體

Icosa二十面體攤位（攝：梁嘉欣）

「Icosa二十面體」則是來自內地，這次特別想介紹攤位內一系列名為《魔法文摘》刊物，分為《形·體》《光》《引力線》等。檔主為我們介紹這系列刊物時，表示作者在玄學方面頗有造詣。《魔法文摘》其實是二人組合aphakia作品，致力將神秘學與科學交叉，研究神秘學內「跨學科」、光的形成與路徑、「生命之花」與幾何（編按：「生命之花」為新紀元運動中興起的一種圖案，被認為是萬用療癒圖騰）等。課題趣味性十足，刊物定價亦親民，大可以一讀。

【活動詳情】

名稱：BOOKED：香港藝術書展

日期：即日至9月1日

時間：下午十二時至七時

地點：賽馬會藝方

