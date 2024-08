BOOKED:藝術書展今年逾110個參展單位　編輯嚴選必看5大有趣攤位

【藝術書展/ BOOKED】一年一度「BOOKED:香港藝術書展」再次開鑼,今年將有超過 110 位藝術家、出版商、機構和書店參加,分別來自香港、澳門、內地以及日本、韓國、印尼、英國、美國等多個地區。不少藝術家以及出版商都帶來平日在坊間未必都接觸的有趣刊物,今次展會更是有兩層,比以往規模更大。這次我們嚴選出五個攤位特作介紹,有興趣讀者朋友不妨多加留意。



勁HEA PRESS

勁HEA PRESS攤位(攝:梁嘉欣)

看名字就知道,首先介紹的「勁HEA PRESS」來自香港,是兩個藝術家組成之微型出版社,主營小誌、攝影書、漫畫等等。與出版社名稱相符,她們帶來作品同樣有一股隨和氣質。

漫畫家Pearl Law作品《DLLM》(攝:梁嘉欣)

來到她們攤檔,便能看到碩大「DLLM」字眼,原來是插畫師/漫畫家Pearl Law作品,她將日常生活中大家可能忍不住説粗口的時刻捕捉下來,譬如是在街上受到鴿糞「襲擊」,又或是宅男聽到「結衣BB結婚」新聞,詼諧有趣,相當值得一看。這次Pearl Law亦在「勁HEA PRESS」攤位坐鎮,更帶來她《It was cool in the noughties》以及《Parasocial Activity》等其他作品。

Small Tune Press

Small Tune Press攤位(攝:梁嘉欣)

第二間介紹的「Small Tune Press」同樣是香港獨立出版社,專注於藝術書誌創作及策劃。這次他們帶來ZINE COOP小集誌不少可愛刊物,譬如是圍繞薯仔出發雜誌《POTATO》,書中有有世界各地薯片介紹、薯仔煮法、冷知識等,極有童趣;另一本刊物《怪魚》以漫畫方式重新演繹日本浦島太郎傳統故事,色彩繽紛。

《英倫流行三十年》小誌(攝:梁嘉欣)

至於編輯自己在這個攤位亦「課金」購買了《英倫流行三十年》小誌,為本地設計師Forrest Lau出品,他以視覺形式呈現的Britpop播放清單,每一頁都能看到他針對〈Supersonic〉〈Common People〉等曲目所創作拼貼。適逢Oasis宣布重組,自然不能錯過。

In Plain Words

In Plain Words攤位(攝:梁嘉欣)

第三間介紹的「In Plain Words」則來自新加坡,主要售賣有關食物以及設計書籍。新加坡熟食中心大家聽得過,不知道大家又知不知道他們所用工具有特別講究?

這次他們帶來的《Hawker Colours:Melamine Tableware in Singapore》便是針對攤販所用特定餐具作出研究,原來這些餐具在用色、材質方便都有特別設計。另一本售賣書籍《When Cooking Was A Crime》則是研究了新加坡監獄內「非法煮食」情況,原來犯人在監獄內亦能對食物有不同加工,適合對食物或是新加坡有興趣的朋友。

Street Report

Street Report攤位(攝:梁嘉欣)

「Street Report」同樣來自新加坡,不過這次他們所販賣刊物注意力就集中在街道上。顧名思義,刊物都是他們對道路進行的觀察與報導,譬如是香港叮叮車軌上人類和鴿子共同之處、叮叮上不同乘客行為或是車輛構造等。

其餘刊物則是多報導新加坡道路情況,例如街頭有什麼類型的座位、垃圾桶開口並不對街、商人擺攤賣貨時鉤子究竟要怎麼擺等等,看似零碎微不足道,實質卻讓大家對當地風土民情有所接觸。

Icosa二十面體

Icosa二十面體攤位(攝:梁嘉欣)

「Icosa二十面體」則是來自內地,這次特別想介紹攤位內一系列名為《魔法文摘》刊物,分為《形·體》《光》《引力線》等。檔主為我們介紹這系列刊物時,表示作者在玄學方面頗有造詣。《魔法文摘》其實是二人組合aphakia作品,致力將神秘學與科學交叉,研究神秘學內「跨學科」、光的形成與路徑、「生命之花」與幾何(編按:「生命之花」為新紀元運動中興起的一種圖案,被認為是萬用療癒圖騰)等。課題趣味性十足,刊物定價亦親民,大可以一讀。

【活動詳情】

名稱:BOOKED:香港藝術書展

日期:即日至9月1日

時間:下午十二時至七時

地點:賽馬會藝方