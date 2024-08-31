《東京平常日》：在平常的每一天，尋找說真話的勇氣｜湯禎兆專欄

如果你看通透，《新活日常》之所以贏盡口碑，在於具體描寫人活到一定年紀，終於表露出說真話的勇氣，而役所廣司就是透過清潔工呈現出來。在《東京平常日》（編按：台譯《東京日日》）貌似平淡漠然的敘事氛圍中，松本大洋正好不斷提醒只要你想的話，初心從來不會遺忘——鹽澤差不多在每一回中，都會冷不防地說出一句不按牌理出牌的真話，好讓大家從麻木中的日常甦醒過來。

文：湯禎兆｜原題：說真話的日常勇氣



《東京平常日》內頁（資料圖片）

第一話鹽澤在退職後，長途跋涉去找他合作的老夥伙漫畫家長作，為了不是傷感懷緬的敘舊，而是作最後一次進言：「你的作品近年來已感受不到生命力，完全沒有真實感」；第二話面對後輩小林抱怨接手的漫畫家青木難纏，他不看臉色地彈出一句：「因為我覺得妳和青木很像......」（一位是條理分明的文青美女編輯，另一是醉酒鬧事的宅男漫畫家）；第三話遇上長作清晨來訪，鹽澤與奇幻小鳥對話吐出自白：「烏鴉不迎合人類，這也是一種生存方式吧！」；第四話的「真話」更直接指向自己——鹽澤本來打算把所有漫畫珍藏售出，大鬍子書商已作好了盤點估價，前者在最後一刻改變念頭不賣了。諸如此類。

《東京平常日》封面

「新活日常」對抗的正是「乘興抗爭」的「刷存在感」態度——說真話不是偶一為之，也不是在特異情況才出口的，而是每一天每一月每一年終一生的日常流露。如果容我多進一言——那正是針對旁觀者的暴力之身體力行回應。

是的，上次你在職場上說真話，又是何時的事呢？

（《東京平常日》之二）

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）