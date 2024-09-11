字體設計｜IG六款全新定制字體　嶄新視覺體驗用家創作更獨特作品

【Instagram/ IG/ 字體設計】隨著社交媒體的急速發展，用戶作為創作者主導了平台的內容生產，建立品牌形象和用戶體驗的設計愈來愈受到重視。Instagram作為全球最受歡迎的社交平台之一，為了更好地反映創作的多樣性和表達需求，近年與字體設計工作室Colophon Foundry展開了深度合作。於2022年曾為Instagram重塑了品牌辨識系統，推出了定制的「Instagram Sans」字體，還在最近增加了6款新字體，以滿足不同文化的需求，在使用日新月異的介面及限時動態創作中得到更好的創作體驗。



圖片來源：Instagram

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Instagram發布了一系列基於文字的嶄新創意工具，當中包括新字體和效果，使用戶可以在Story、Reels上應用。是次更新包括與Colophon合作設計的6種定制字體，在設計過程中與超過40位字體設計師甚至語言專家攜手合作。現時用戶可以從擴展的字體庫中選擇，新字體包括草書「Signature」、受80及90年代文字處理器啟發的復古字體「Editor」、帶有怪奇感覺的「Bubble」、專為meme製作字幕設計的壓縮字體「Squeeze」、經典襯線字體「Poster」以及靈感來自裝飾藝術美學的「Deco」。Instagram希望透過新字體使用戶人人都能擔當平面設計師的角色，亦為網店打造更佳的個性化形象。

圖片來源：Instagram

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每一種定製字體都經過精心設計，目的是打破主流鼓勵更多元化的小眾美學，例如年輕用戶或會愛用Bubble字體來展示活潑個性、回歸Y2K潮流使用Editor字體等，設計團隊在思考新風格時，考慮到如何用獨特的方式為熟悉的字體風格帶來新鮮的視角，在各種常見的應用層面中提供實用的日常選項。是次更新不僅應用在Story和Reels，有史以來為發布照片添加新功能，包括首次容許添加文字、增添了「Sticker」功能可以在原有照片上相互疊加額外的矩形、正方形、圓形、心形或星形照片，新的字體還能搭配不同特效和動畫呈現出來，配合起來為日常發布照片帶來不少變化和趣味。不過，現時這些個性化字體僅支援英文，對於中文用戶可能還需要等待。

Instagram Sans（圖片來源：Instagram）

Instagram Sans（圖片來源：Instagram）

Instagram Sans（圖片來源：Instagram）

Colophon是一家成立於2009年、紮根於倫敦的字體設計工作室，以改善印刷界、為用家創造價值為本，10年來與多元化的全球客戶群合作，客戶包括Instagram、Google、Cadillac、Burger King、Fanta、Canva、H&M等，透過設計推動品牌差異化。於2022年，他們為Instagram進行重新設計，目標是通過設計過程中加強易讀性的重要，為全球用戶提供包容性的體驗。那次打造的「Instagram Sans」字體以Instagram的傳統為基礎，借鑒了Instagram文字標記和標誌的獨特性，例如具有柔和的圓角、介乎於圓形和方形之間的形式，希望這種獨特、清晰、多功能的設計可以一直傳承下去。Instagram創意團隊相信，字體不僅是數碼屏幕上的字母，卻是一個可以表達情感和創意的媒介。字體的圓潤邊角使其在視覺上具有親和力，某些設計別具玩味，例如「Q」和「@」模糊了邊界，這些小細節使字體更具人性化，可能從中增加了用戶的情感聯結。

Colophon作品：

Google Pixel Watch（圖片來源：Colophon Foundry）

Canva（圖片來源：Colophon Foundry）

Fanta (2023)（圖片來源：Colophon Foundry）

Dunkin'（圖片來源：Colophon Foundry）