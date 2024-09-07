《地面師》雖不無缺憾　但仍看到導演大根仁升級後功力？｜湯禎兆

我一向對大根仁存有好感，很明顯如他輩般充滿才華的導演一定不安於位，此所以大家看到的《桃花期》又或是《爆漫王》，顯然地只不過是他「生存」之作。他的亮點從來在另類異色的作品上，如果《真幌站前多田便利屋》仍有三浦紫苑的原本左右羈絆，那麼原創的《大川端探偵社》肯定是我一直以來的大根仁至愛。事實上，２０年的《共演NＧ》同樣為替演員度身訂造的佳作，可惜收視低迷致為人忽略。

文：湯禎兆｜原題：升級版大根仁



日劇《地面師》劇照

此所以看到大根仁的《地面師》廣受歡迎，我由衷興奮雀躍。如果不介意比附，就好像看到香港導演葉偉信完成《葉問》系列，又或是如鄭保瑞憑《西遊記》三部曲鎖定天下，然後再以《九龍城寨之圍城》衣錦還鄉——左手票房紀錄，右手創意風格，要修成正果一定要左右逢源兩腿走路。《地面師》作為商業犯罪片，其實不無缺憾，當中最致命的是地面師黨早已指派大蛇去更換寺廟所有門鎖，此所以後來主持當日同時同步回來，不可能不東窗事發。不過整體而言，《地面師》的確氣氛緊湊，劇力迫人，也即是用了成功商業娛樂片的必殺技——以快打慢，務求令觀眾當下有扣人心弦感覺，其他一切就水到渠成了。

日劇《地面師》劇照

升級後的大根仁，希望可以有更廣闊的自由天地盡情飛翔！

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）