鐵達尼號遺骸最新發現　藝術瑰寶《凡爾賽的戴安娜》重見天日

【鐵達尼號/拍賣】鐵達尼號曾經是世界上最大、也是最著名的郵輪，經歷了名導占士金馬倫的電影渲染下，已由災難變成為了浪漫的代名詞。自1912年4月15日沉沒以來，人們一直憧憬著找到並打撈殘骸，多年來引來無數冒險家前往尋寶，亦有富豪不惜花下重金也要親身目睹，去年的泰坦號潛水器事故正是一例。現時唯一擁有打撈權的RMS Titanic, Inc.（RMST），近日釋出了鐵達尼號的最新近況，令人驚喜的是本來位於頭等艙中的青銅雕像《凡爾賽的戴安娜》（Diana of Versailles）事隔多年終於再次曝光。



RMST經過了9天的調查後公開了最新的影像，讓鐵達尼號遺骸重現於世，期間拍攝了多達200萬張照片，也是有史以來最高品質的影像（圖片來源：RMS Titanic, Inc.）

回顧鐵達尼號的歷史，這艘「夢幻之船」於1912年首航，航線為英格蘭出發駛向美國紐約，可惜開往大西洋途中僅僅過了2小時40分鐘便撞上冰山沉沒，事故一共造成1,514人死亡。事後船上的遺物成為了珍貴的海底寶藏，鐵達尼號極為奢華，到處可見天鵝絨地毯、黃金浮雕天花板、鍍金欄杆等室內設計，旨在打造出高檔酒店最高標準的豪華住宿體驗，予人一種漂浮在酒店而非船上的印象。另外船上的貨物一向都是迷思，有傳內有大量黃金、礦石、世上最大的鑽石、傳說中的「海洋之心」甚至木乃伊，不過相比起這些寶物事實上更多的是藝術品和文物，例如來自丹佛美術館數以箱計的藝術品，11世紀波斯詩人Omar Khayyám的《魯拜集》、法國畫家Merry-Joseph Blondel的畫作《入浴者》等。

即使船上有些遺物本身並非價值連城，作為世界上最著名的災難事故之一，也為它們添上傳奇色彩，不令人意外地引來無數奪寶者，後來美國政府立法保護船隻，可是因為沉沒地點為公海，實際上沒有擁有權，所以美國的〈1986年鐵達尼號海事紀念法〉並沒有發揮作用，最終船上不少寶物隨後陸續登上拍賣場。多年來沉船殘骸的擁有權和打撈權一直富有爭議，直到1985年殘骸地點終被發現，於1987年一家名為「Titanic Ventures」的投資公司發起打撈行動，經過多番法律程序之後終被獲准，後來又將打撈權出售予RMST。雖然這所謂的「打撈權」向來有爭議，其中最大的爭議方為當年承擔鐵達尼號賠償的保險公司，後來與RMST達成了和解，在未有更有力的反對聲音出現之下，RMST屬於現時唯一擁有打撈權的一方。

調查發現船頭部分標誌性的欄桿已經脫落，這條欄桿正是1997年電影《鐵達尼號》中Jack把Rose從後抱住的地方，證明船隻正在不可避免的面臨崩潰。（《鐵達尼號》劇照）

自從去年泰坦號災難導致5人喪生以來，是次是首支前往沉船地點的探險隊，至於對上一次進行海底拍攝和探索船隻的行動則在2010年。RMST經過了9天的調查後公開了最新的影像，讓鐵達尼號遺骸重現於世，期間拍攝了多達200萬張照片，也是有史以來最高品質的影像。調查發現船頭部分標誌性的欄桿已經脫落，這條欄桿正是1997年電影《鐵達尼號》中Jack把Rose從後抱住的地方，證明船隻正在不可避免的面臨崩潰。

研究人員希望透過是次行動找到青銅雕像《凡爾賽的戴安娜》，終於在行動的最後一日成功找到（圖片來源：RMS Titanic, Inc.）

雕像本來位於頭等艙休息室（圖片來源：RMS Titanic, Inc.）

研究人員希望透過是次行動找到青銅雕像《凡爾賽的戴安娜》，終於在行動的最後一日成功找到。雕像在1986年一次探險期間拍攝的照片中被發現，本來位於頭等艙休息室，發生沉船時隨著頭等艙被撕裂而失去縱影。雕像標誌著鐵達尼號富麗堂皇的設計，身處的頭等艙可以容納325位貴賓，他們大多來自美國和歐洲最富有、最具影響力的家庭。羅馬女神戴安娜既為狩獵女神也是月亮女神、守護女神、太陽神阿波羅的雙胞胎姐姐，現時在巴黎羅浮宮博物館亦收藏了一座大理石製的《凡爾賽的戴安娜》。