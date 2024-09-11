九月演出｜新銳歌手維港免費演出、探戈音樂盛會、《曖昧》重演

【演出/節目/音樂/探戈/舞台劇】來到九月中，《香港式離婚》《完美證供》等數輪舞台劇搶票潮已經過去，但除了這些售罄節目，近來又有什麼演出好看？這次我們選了維港前的免費音樂演出、雲集南美探戈舞蹈以及音樂大師的音樂會、曾獲香港舞台劇獎最佳劇本及年度優秀製作之經典劇目《曖昧》重演等精彩演出，不知有沒有節目適合你？



名稱：YouTube Music Night @海港城

地點：海港城海運觀點

日期：2024年9月22日 (星期日)



首先想介紹音樂活動YouTube Music Night ，三位來自台灣以及香港新銳歌手將接力進行一小時免費演出，在維港景色前由黃昏唱到入夜。演出將有台灣創作歌手張粹方(Dena)首先登場，她曾在眾多歌唱比賽創佳績，憑著空靈歌聲成功俘虜一眾樂迷；然後是香港抒情系女歌手黃淑蔓（Feanna），她在14歲憑電影 《那一天我們會飛 》主題曲 「差一點我們會飛」一舉成名，亦曾與不少品牌和歌手與她合作，包括鄭伊健和馮允謙等。

最後則是唱作歌手Lewsz，其創作糅合搖滾與Hip Hop，近年更得到不少音樂人的認可，亦曾與歌手洪嘉豪和張蔓姿合作。屆時活動將開放100個免費名額以供觀眾入場參與，現場不設劃位，有興趣讀者可到官網了解更多。

名稱：情迷探戈夜

地點：香港大會堂音樂廳

日期：2024 年 9 月 30 日(星期一)晚上 8 時正



相信大家都曾在電影或劇集中看過充滿魅力的探戈，舞者一來一回充滿張力，這次大家就將有機會現場觀賞探戈舞姿，更能現場聽到跨世紀探戈音樂作品。「情迷探戈夜」為香港城市室樂團25周年慶祝節目，將雲集來自阿根廷、烏拉圭和意大利世界級探戈音樂以及舞蹈大師，更演奏探戈音樂史上最偉大作曲家作品，包括加德爾、普列塞、蔡羅、皮亞梭拉及賓奈利等。

音樂會將由20世紀初一支傳統老派探戈作品《玉米穗》掀開序幕，隨後是連串 1920 至 1930 年代的懷舊電影金曲，包括《一步之遙》及安塞爾莫‧阿耶塔（Anselmo Aieta）浪漫圓舞曲《白鴿》。音樂會亦有1940 年代探戈黃金時代曲目，如蔡羅《回應》和普列塞經典名曲《拉雲巴》。而《自由探戈》、《遺忘》、《波爾蒂諾之夏》和《午夜布宜諾斯艾利斯》合爵士與古典音樂風格的現代探戈作品，同樣會在音樂會中演奏，可以說是探戈盛會。

名稱：曖昧

地點：香港大會堂劇院

日期：2024 年 9 月 13日至22日



除了音樂節目，本月舞台劇同樣值得一看，其中曾獲第三十屆香港舞台劇獎榮獲最佳劇本及年度優秀製作之經典劇目《曖昧》更是本月焦點之一。《曖昧》講述全職爸爸陳志勇和家庭主婦王霞相識於孩子幼稚園門外，每天接送放學時的相視與閒談，醖釀了一段似有還無的曖昧關係。劇目對愛情關係進行叩問，透過戲劇讓人思考婚姻制度。曖昧》於2021年首演，反應熱烈，更曾推企位回饋觀眾，這次重演機會難得，劇迷不容錯過。

名稱：撒旦狂筆

地點：上環文娛中心劇院

日期：2024 年 9 月 13日至22日



最後介紹節目同樣是重演舞台劇，但不同於前者，《撒旦狂筆》則是翻譯劇目，其電影版曾獲得奧斯卡及金球獎最佳改編劇本提名。故事講述法國薩德侯爵文采非凡，題材卻離經叛道，即使被關進精神病院，仍然孜孜不倦繼續創作。可是其創作實在太駭人聽聞，無論是精神病院，還是侯爵夫人都想他噤聲。壓制越大，侯爵的創意卻越瘋狂，內容與形式越加匪夷所思。神父一直堅持以懷柔疏導方法對待侯爵，這刻也墮入瘋狂漩渦，面對靈性與理智矛盾掙扎。

劇目曾於 2023 年演出，獲選為第32屆香港舞台劇獎年度優秀製作，主演魯文傑更憑薩德侯爵一角榮獲第32屆香港舞台劇獎最佳男主角（悲劇/正劇）及入圍 IATC(HK) 劇評人獎 2023年度演員獎 。